Comment s’est terminée votre aventure au Stade Gaston Reiff et quels souvenirs gardez-vous de votre passage?

Yasser Chalal: J’en garde globalement de bons souvenirs car j’ai rencontré de chouettes personnes mais sportivement parlant, la saison a vraiment été compliquée à vivre.

Quentin Becker: Le début de saison a été compliqué au niveau des résultats ainsi que des blessures mais la suite fut meilleure de mon côté car je n’ai plus quitté l’équipe et le coach Suray me donnait pas mal de confiance.

Vous venez tous les deux d’être transférés dans un club ambitieux de P1. Pourquoi ce choix?

Y.C.: J’ai refusé quelques propositions en Nationale car je n’avais plus envie de m’investir dans de longs trajets. L’offre de Perwez est ensuite arrivée sur la table et je l’ai acceptée car c’est un club bien structuré qui vise le haut du tableau avec des joueurs de haut niveau.

Q.B.: Des projets de vie m’ont poussé à descendre d’un échelon mais sportivement, je pense que Braine et Genappe se valent. Par rapport à mes attentes, la P1 me convenait mieux et j’ai donc opté pour Genappe.

Perwez et Genappe ont enregistré pas mal de recrues prestigieuses dont vous faites partie. Les deux clubs de Brabant wallon sont-ils favoris pour le titre?

Y.C.: Je connais bien Quentin (Becker), les deux Michaël (Roulez et Jonckheere) et d’autres joueurs. Genappe est ambitieux et jouera clairement le titre.

Q.B.: Quand j’entends parler des favoris de la série, le nom de Perwez revient à chaque fois donc je présume que ce n’est pas pour rien. Ils ont des gars d’expérience et de qualité avec Yasser (Chalal), Mathias (Larotonda) et Anthony (Benazzi) que je connais bien.

À quel genre de rencontre risque-t-on d’assister samedi?

Y.C.: Nous avons un programme assez lourd et Genappe aura l’avantage d’être plus frais que nous. Je pense que le début de rencontre sera placé sous le signe de l’observation mais vu les forces en présence, on aura droit à du beau spectacle.

Q.B.: On sort d’un bon résultat contre Saint-Josse alors que Perwez est invaincu. Je pense que les spectateurs assisteront à une rencontre emballante.

Un prono pour samedi soir?

Y.C.: 1-0.

Q.B.: 0-1.