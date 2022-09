Mais l’ancien joueur du RCS Brainois, arrivé cet été à Waterloo, en connaît l’explication. "La préparation fut compliquée. Certains entraînements, nous n’étions que dix joueurs. Sur un noyau de vingt-cinq, c’est fort peu. Autant dire qu’au niveau physique et automatismes, on savait qu’il y avait du boulot. Maintenant que le groupe est redevenu complet, on peut dire que notre championnat commence."

Fait particulier: si Waterloo a réussi ses deux premières mi-temps à l’ES Braine et contre Ophain avant de s’effondrer en seconde pour les raisons que l’on sait, c’est l’inverse qui s’est produit dimanche à Rixensart qui menait 1-0 à la pause. "Le positif, c’est que nous sommes parvenus à inverser la tendance avec une excellente réaction du groupe."

Et si le déclic venait de se produire? "Je l’espère. En tout cas, heureusement qu’il s’est passé quelque chose car un nouveau scénario négatif aurait trotté dans la tête des joueurs."

Ce n’est pas le cas et c’est un Waterloo gonflé à bloc qui est prêt à aborder deux nouveaux gros matches face à Auderghem puis Braine B. "Quand je vois la série, il n’y a plus de petits matches car beaucoup d’équipes se sont renforcées et affichent leurs ambitions."

Un premier vrai test

Dont Auderghem qui se déplace dimanche au Joli-Bois. "Il ne faudra surtout pas prendre cet adversaire à la légère. Je parlerais même d’un premier vrai test pour Waterloo."

Waterloo qui reçoit Auderghem, c’est un match au sommet entre les deux équipes pointées par de nombreux observateurs comme les principaux candidats au titre. "C’est facile de pointer une équipe sur base des noms présents dans le noyau mais ce n’est pas aussi facile de confirmer sur le terrain. Maintenant, après la dernière saison du club et les transferts réalisés, il est logique qu’on soit favoris mais pour que ce soit concret, on doit maintenant tenir nos matches d’un bout à l’autre et ne pas se contenter de jouer une mi-temps."

D’un point de vue plus personnel, Damien Lagrange semble avoir trouvé ses marques à Waterloo, un club dont il portait déjà la vareuse il y a une bonne dizaine d’années avant de rejoindre le Léo, Orp, Ophain et le RCS Brainois. "Je suis revenu à Waterloo car une grosse partie du noyau est composée d’anciens Brainois. Je voulais aussi prendre plus de plaisir sur le terrain. Je n’ai pas les 35 ans de Weynants (rires) mais j’aurai 31 ans en novembre et je veux profiter de la saison, sans faire de plans à moyen terme."