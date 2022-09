L’équipe a tenu 35 minutes contre Jodoigne. "On est revenu deux fois au score avec une bonne organisation avant de craquer physiquement, analyse Frédéric Jankowska (T1). Saint-Michel sera plus à notre portée."

Mont-St-Guibert

Après le 5-0 contre St-Michel "où l’on n’a pas été inquiété à la montée d’Hermand, je ne suis pas sûr que j’aurai l’équipe pour aller à l’Union car on a cinq blessées", s’inquiète Alain Charlier (T1).

Lasne-Ohain

Succès 3-1 face à Irlande Auderghem. "On a grandi en cours de match face à une équipe qu’on pensait plus faible, indique Olivier Minsart (T1). Ixelles sera le même genre face à des filles expérimentées."

Wavre-Limal

6-2 au White Star. "On a bien joué mais on n’est pas encore au point physiquement, remarque Mehdi Chakroun (T2). Là, on retrouve Jodoigne et on affichera clairement un autre visage qu’en Coupe."

Provinciale 2

Walhain

Premier succès en P2 (4-2) contre FC Schaerbeek. "On retient le positif (circulation de balle, victoire) et on va travailler le reste pour Suryoyés qui a joué à 8 ce week-end", note Jamel Dennoune (T1).

Ronvau

Victoire 2-1 contre Etterbeek pour le retour en P2. "Belle victoire avec une belle mentalité même si on marque à la 88' après trois lattes, résume Guillaume Lengelé (T1). Auderghem m’a semblé faible, on verra."

Lasne-Ohain B

Entame positive contre Irlande Auderghem C: 3-0. "Résultat satisfaisant mais un peu court car on a beaucoup raté, mais c’était plutôt pas mal pour une première en P2", apprécie Paulo Guimaraes (T1).