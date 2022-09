Le tour des clubs du BW en P1

Salles sera de retour de suspension alors que Siroux est incertain.

Avec de nombreux atouts offensifs de chaque côté, Vincent Kohl imagine quant à lui une rencontre beaucoup plus ouverte. "Il y a du lourd en face avec pas mal de très bons joueurs que je connais bien. Ce sera du 50/50 avec un léger avantage à Perwez sur son grand terrain en herbe. Ils évolueront probablement en 4-3-3 et je ne pense pas qu’on aura droit à de l’attentisme à moins que Perwez décide de fermer le jeu."

Rosart est blessé, Pête de retour et Jonckheere incertain.

Tubize-Braine B –Grez

La seconde équipe de la RUTB a connu son premier accroc de la saison à Stockel. Défaits 5-2, les jeunes tubiziens doivent réagir pour leur premier derby de la saison. "Nous allons nous remettre au boulot car ce n’était effectivement pas bon dimanche dernier. Il y avait un manque criant d’engagement et en P1 cela se paie cash", résume le T2 Christophe Houssiau.

En face, les Gréziens ne comptent que trois points sur neuf et veulent démarrer une série de victoires. "La manière est bonne mais ce sont les résultats qui ne suivent pas, explique le T2 Sébastien Eggerickx. On continue à bosser, on garde notre ligne de conduite mais on doit peaufiner les automatismes et soigner la finition. Tubize-Braine est une jeune équipe qui joue bien au foot et je pense qu’on aura droit à un beau match."

Saint-Josse– Lasne-Ohain

La RULO avait l’ambition de bien débuter son championnat et c’est chose faite. En plein boom, ils semblent être dans les meilleures dispositions possibles pour aller chercher un résultat à Saint-Josse. "On profite des bons résultats mais on reste les pieds sur terre, tempère le T1 Christophe Collaerts. C’est évident que l’entame de championnat fait plaisir et qu’avoir un groupe aussi solidaire est plaisant mais je m’attends à un match très compliqué dimanche. Saint-Josse sera revanchard mais nous avons les armes pour revenir avec un bon résultat."