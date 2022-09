Karim Attanjaoui: «J’aurais pu rester à Chastre»

Notre interlocuteur a tourné la page et a vite su rebondir. "J’ai pris un peu de temps pour moi puis j’ai commencé la coordination à RU Auderghem qui alignait pour la première fois une équipe de filles en U13. Là, Audrey Desmoutier (NDLR: coach de la Superleague) m’a contacté pour me demander si j’étais intéressé de reprendre la P1. J’ai accepté et je suis ravi d’être revenu au White Star où j’avais déjà travaillé avant de rejoindre Irlande Auderghem."

L’équipe C du White Star fera partie des équipes à suivre cette saison. "On a repris en juillet et disputé quelques amicaux intéressants. Mon groupe est un mix de jeunes joueuses âgées entre 16 et 25 ans. Lors de ce premier match de championnat, nous avons battu Wavre-Limal, champion de P2, 6-2. L’adversaire est revenu à 2-2 sur deux longs ballons puis on a déroulé en deuxième mi-temps grâce à nos armes offensives tout en essayant de proposer du beau jeu. Après la troisième place de l’année passée, on va essayer de faire aussi bien même si on sait que l’Union SG sera favori en ayant recruté des filles de D1 et de D2, et que Jodoigne, Mont-St-Guibert ou Ohain seront aussi candidats à la deuxième place. Peut-être même Chastre où beaucoup de filles sont parties mais qui pourrait faire mal si Jubary, qui a déjà planté un doublé, continue à jouer en P1."

Les Chastroises ont débuté par un succès (3-2) contre Ixelles. "Il y a des choses à corriger comme les dédoublements par exemple, mais ce n’était pas mal pour une première d’autant qu’on n’a pas encore toute l’équipe, il y a des nouvelles et on alignait quatre U16", apprécie le T1, Léo Noemi.