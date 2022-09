Il ne devrait pas y avoir d’absent pour le déplacement à Rebecq, "une équipe qui découvre sa nouvelle série mais qui reste sur deux petites défaites et c’est toujours dangereux de rencontrer une équipe à la recherche de ses premiers points", prévient Frédéric Balan.

RCS Brainois B

Leyseele et Peeters sont suspendus pour le match à Saintes, "un premier match sur herbe, observe Axel Smeets. On reste sur un match compliqué, on est contents d’avoir battu Rebecq, et ce sera intéressant de voir ce que cela donne ce week-end."

La Hulpe

Suspendu, Grisay sera le seul absent pour la réception de l’ES Braine. "Nous en sommes à 6/9 et pour les 100 ans du club, on aimerait faire quelque chose de bien", lance Stéphane Vandorpe.

Ophain

Dohogne sera absent et Bonano en vacances. Ils ne joueront pas contre Rixensart, "une bête blessée qui vient de prendre neuf buts en deux matches", se méfie Romuald Lecocq.

Saintes

Des incertitudes planent sur l’effectif qui accueillera Braine B. "On verra avec quelle équipe ils se présenteront mais on doit repartir de l’avant et gagner absolument", prévient Dorian Nizot.

Lasne-Ohain B

Dix vacanciers, un joueur en examen et un autre suspendu. Gilles Stephany va travailler avec dix joueurs à l’entraînement cette semaine "et je vais aller voir en réserve et U19 ce qui s’y passe pour aligner une équipe à Chastre samedi soir."

ES Braine

Pour le déplacement à la Hulpe, Delestienne et Sagona sont suspendus et Ferreira en vacances. "J’attends une réaction après le non-match face à une très bonne équipe d’Ophain mais ce sera compliqué car La Hulpe est dans une bonne spirale", lance Michaël Ghion.

Chastre

Après un naufrage collectif en seconde mi-temps à Villers, Chastre reçoit Lasne-Ohain. "Quand on tombe de vélo, il faut se remettre en selle, prévient Hassan Riani. Mais certains devront changer d’attitude comme il y aura des changements dans l’effectif."

Mouton s’est blessé à villers alors que Brumagne sera laissé au repos.

Rebecq

La réception de Villers s’annonce compliquée. "On n’aura pas grand chose à perdre mais tout à apprendre, prévient Francesco Marrella. Il y a un monde de différence entre la P2 et la P3 et on doit prendre de l’expérience."

Nivelles

Glaude est en vacances mais Patrick Longfls devrait récupérer plusieurs joueurs. "Il est temps car il faut commencer à prendre des points et arrêter de donner les victoires à l’adversaire. On reçoit Jodoigne qui est en plein boum et bien lancé avec son 7/9."

Les nouvelles de la P2B

L’oeil du capi Taylor Hakiki (Rebecq B)

Promu de P3, Rebecq B n’a pas encore décollé dans son nouveau championnat. "0/9 sur la forme, ce n’est pas très chouette, mais nous sommes une deuxième équipe qui rencontre pas mal d’équipes premières, sauf dimanche à Braine B où nous méritions de l’emporter, explique Taylor Hakiki. Le problème est qu’on ne marque pas et pour gagner, il faut marquer. Mais je reste positif car nous avons un bon mélange entre anciens et jeunes et une fois que les petites erreurs seront gommées et que la mayonnaise aura bien pris, on sera redoutables car il y a du talent dans l’équipe et on pratique du bon football."

Un bon test attend maintenant Rebecq B contre Villers. "On a déjà rencontré Rixensart, Auderghem et Braine B et nous ne leur étions pas inférieurs au niveau football. On verra ce que cela donnera contre Villers."

Ses pronostics:

Chastre – Lasne-Ohain B: 1; La Hulpe – ES Braine: 2; Waterloo – Auderghem: X; Saintes – RCS Brainois B: 1; Stéphanois – Wavre Limal: 1; Ophain – Rixensart: 1: Rebecq – Villers: X; Nivelles – Jodoigne: 2.

La semaine dernière, Thomas Depicker (La Hulpe) a réalisé un 5/8.

Stéphanois-Limal, le match à ne pas perdre

Un petit point pour Stéphanois, pas plus pour Wavre-Limal. Les deux équipes se rencontrent ce week-end et ont tout intérêt à l’emporter. "On continue à prendre match après match mais je me rends compte que nous avons pas mal de difficultés à prendre le rythme de la P2, remarque Rénald Pansaerts. Ce match face à Limal est important mais les autres le seront aussi. Maintenant, pour le moral, il serait bon de prendre les trois points. Limal a aussi un point et ce sera un match serré mais on joue à domicile et si on veut aller de l’avant, on doit prendre le dessus sur cet adversaire."

Helm, Dequenne et qui Kikasa seront absents alors qu’à Wavre-Limal, c’est Peeters qui manquera à l’appel. "Au niveau de la mentalité et du jeu, c’était bien le week-end dernier devant La Hulpe mais quand cela ne veut pas tourner, cela ne tourne pas et on paie cash nos erreurs individuelles, remarque le coach limalois Cédric Vanton. Je ne suis pas inquiet car le jeu est là mais il est temps de prendre des points. Je connais Stéphanois, ils vont mettre beaucoup d’intensité mais on a de quoi répondre."

Le SC Jodoigne a trouvé ses marques en P2

7/9 pour le SC Jodoigne qui n’a pas loupé ses débuts en P2. "C’est un bilan logique, remarque Martin Dehut. On avait un goût de trop peu après le partage devant Limal mais on a eu de la chance à La Hulpe et tout s’équilibre. Maintenant, restons les pieds sur terre et il ne faut surtout pas croire que l’on est arrivé car on a rencontré des adversaires abordables et qui ne sont pas parmi les favoris jusqu’à présent. Maintenant, Jodoigne est bien en P2 où il y a plus d’intensité et plus de bonne agressivité et on surfe toujours sur la bonne vague de la saison dernière."

Dimanche, Jodoigne se déplace à Nivelles. "Ils descendent de P1 et n’ont pas encore de point mais ce ne sera pas un match facile. À nous de faire preuve de la même mentalité que contre Stéphanois et réaliser un 10/12 avant de jouer Chastre serait un début parfait."

Neuville est incertain, Fortemps n’est pas encore prêt, Tordeur est en vacances et Marchal ne sera pas de retour avant janvier. Dans l’autre sens, Trolin, Ginion, Degeest et Henquet sont de retour.