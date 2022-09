Il a débuté à Nil-Saint-Vincent avec Louis Jadinon à l’âge de six ans. "J’ai joué à Ottignies en juniors, puis à Blanmont. J’ai ensuite arrêté lorsque j’étais boulanger ici, à Nil-Saint-Vincent", explique-t-il.

Il a repris à l’âge de 35 ans. "J’ai joué à Nil-Saint-Vincent, à Cortil-Noirmont et encore à Nil-Saint-Vincent ces vingt dernières années."

Une carrière dont il a gardé d’excellents souvenirs. "Le titre de vice-champion de Belgique en juniors avec Ottignies en 1980 reste gravé dans ma mémoire, ainsi que le titre de vice-champion de Belgique en régionale 3 face à Maubeuge. J’ai aussi vécu d’excellents moments à Blamont en nationale 3. C’est sans compter sur les championnats de la Dyle et du Brabant, souligne Gérard Frumy qui, à près de 60 ans, monte toujours avec la même envie sur le terrain. J’ai toujours joué pour m’amuser mais lorsque je monte sur le terrain, c’est pour gagner."

Il termine sa carrière sur un titre de champion de régionale 3C et une montée en régionale 2. On ne verra donc plus le gaucher sur le ballodrome. Même pas pour dépanner le club de Nil-Saint-Vincent? "Non. Si besoin, Eddy Frisque est dix ans plus jeune que moi", sourit-il.

Mais Eddy Frisque, qui joue dans la même équipe, a lui aussi décidé de mettre un terme à sa carrière. "Je suis fatigué et j’ai mal aux genoux. La balle pelote me prend tous les week-ends, c’est devenu trop lourd pour moi", indique-t-il.

Eddy Frisque a joué jusqu’en nationale 2 sous les couleurs d’Ottignies. "J’ai joué avec Benoît Marchal, Éric Becq et Michaël Frébutte. Ce n’était que du plaisir. J’ai aussi eu beaucoup de bons moments avec Blanmont en nationale 3", indique-t-il.

Ces deux joueurs vont manquer au sport ballant. S’ils ne seront plus sur le ballodrome, ils seront toujours présents pour soutenir les équipes de Nil-Saint-Vincent. Ils sont tous les deux impliqués dans la gestion du club.