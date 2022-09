D2 ACFF: Rebecq et Tubize, des favoris annoncés qui patinent déjà

Bien qu’il soit prématuré de tirer des conclusions après seulement deux journées de championnat, on peut tout de même s’interroger quant à l’état de forme de nos deux clubs, à savoir la RU Tubize-Braine et la RUS Rebecquoise, qui affichent, en ce début de championnat un visage plutôt timide et un bilan de 0/6 pour les Tubiziens et de 3/6 pour les Rebecquois.