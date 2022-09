Championnat de Belgique: Nil-Saint-Vincent deuxième de sa poule

Engagé dans le championnat de Belgique, en régionale 3, Nil-Saint-Vincent jouait à Morville samedi, contre l’équipe locale, et Celles. Nil a gagné contre Morville 7-3 et a été battu 4-7 par Celles. « On livrait contre le vent. Cela nous a permis de solliciter la devanture adverse », signalait Raphaël Ghislain, le capitaine nilois.