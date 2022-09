Arbitre:H. Ishak.

Cartes jaunes:Avramovic, Termini, Es-Sadiki, Chalal, Ingannamorte.

Carte rouge: Delmoitié (2j., 75'), Casellas (2j., 78'), Hammas (2j. 90').

Les buts:Assaidi (0-1, 33 '), Kuci sur pen. (1-1, 35'), Eckelmans-Berkes (2-1, 47'), Termini (3-1, 67'), Assaidi (3-2, 82'), Maiga (4-2, 85').

AUDERGHEM:Van Den Eyde, Avramovic, Bullens, Termini, Vanden Hove, Eckelmans-Berkes, Maiga, Kuci, Martinez, Hasevoet, Hammas.

SAINTES:Van Zele, Diaz, Melchior, Asaidi, El Bakkali, Es-Sadiki, Basbas, Parello (Pietrons 43'), Rifi, Casellas, Keh.

L’affiche était alléchante, la rencontre l’a tout autant été. Dès l’entame du match, Saintes voit grand et tente régulièrement de jouer haut, notamment en passant par les ailes. Une stratégie qui fonctionne, mais la dernière touche de balle se fait attendre. Le "ouf" de soulagement se fait pourtant à la demi-heure de jeu, grâce à un centre millimétré d’El Bakkali sur la tête d’Assaidi.

Mais l’euphorie est de courte durée puisque deux minutes plus tard, Kuci convertit un penalty logiquement donné après un tacle dans la surface jugé sévère par l’arbitre"Le tournant du match, c’est le penalty. On sent que moralement les gars ont été touchés. Sans ça, je pense qu’on aurait encore plus contrôlé le match", lance l’entraîneur saintois Dorian Nizot.

La désillusion n’est que plus grande pour Saintes dès la reprise. Auderghem a pris confiance depuis le penalty, et ils le montrent deux minutes après la pause. Pour se rassurer un peu plus, Termini creuse l’écart logiquement peu après l’heure de jeu. Un écart qui se resserre quelques minutes avant la fin, grâce à un deuxième but d’Assaidi. Mais alors qu’on pense à un come-back de l’équipe visiteuse, Oumar Maiga lance une frappe à trente mètres qui rebondit sur son coéquipier au sol et finit par lober le gardien sous le regard ébahi des supporters.

Une fois la victoire scellée, Auderghem souffle et se satisfait d’un résultat très positif."Au-delà de la manière, il y a eu le caractère, l’envie. On a posé beaucoup de problèmes à cette équipe,indique le T1 d’Auderghem Jean-Claude Delmoitié . De notre côté, c’était un match abouti. Techniquement on a fait le match qu’il fallait et on a mis beaucoup de cœur sur le terrain. Le plan de jeu a fonctionné à merveille, et il faut aussi dire félicitations au banc. Les trois jeunes qui sont montés ont aussi montré qu’ils avaient leur place sur le terrain."

Du côté de Saintes, la frustration a pris le dessus."Auderghem est venu avec un plan, on le savait. On avait prévenu les joueurs, ça a d’ailleurs bien marché au début grâce aux débordements de mes deux latéraux. Mais il faut dire qu’ils étaient bien organisés. Ils ont utilisé nos faiblesses techniques et ça a payé", conclut Dorian Nizot.