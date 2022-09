PHOTOS | On a fermé le livre du Martineau et du stade Justin Peeters lors du Wali’s Legends Remember

Fernand Wion et Ghislain Stengele furent parmi les premiers à arriver sur les lieux."La première fois que je suis venu ici, c’était pour inscrire le gamin (Xavier) qui devait avoir 5,6 ans, se souvient Ghislain Stengele.La buvette était alors de l’autre côté du terrain. J’ai rencontré un dirigeant qui m’a dit qu’ils avaient déjà tellement de jeunes que je suis parti l’inscrire à Dion avant de revenir quelques années plus tard."

Les anecdotes fusent et Fernand Wion en a aussi des belles à raconter en montrant une photo d’époque."Je venais jouer à Wavre du temps où je portais le maillot d’Overijse puis je suis venu entraîner Wavre Sports pendant quatre ans. C’était en 76. On est resté deux ans en promotion puis on est montés en D3. Je me souviens d’un match devant Waremme où il y avait 3000 spectateurs. Certains spectateurs n’ont même pas payé car il n’y avait pas assez de tickets. C’était l’époque de Michel Willems ou des frères Ballieux et Lauwers. On avait une très belle équipe."

«Faire revivre le club en 21 jours»

Raymond Willems a été président du RJ Wavre pendant plus de dix ans."Le plus long président en longévité. Ma plus belle satisfaction est que nous sommes parvenus à faire revivre le club en 21 jours avec Claude Libouton et Charles Aubecq. On a payé une partie des poufs et relancé la mécanique. Un autre bon souvenir est le premier titre à Bierbeek. Un moins bon fut ce test-match perdu contre Opwijk. On avait fait 0-0 à Wavre et 1-1 là-bas avant d’être battus aux penaltys. Parmi les autres faits marquants, il y a bien entendu eu le passage de l’équipe de France. Dans l’autre sens, le moment triste fut certainement la disparition de Fred Van Muylder."

Fred Van Muylder dans tous les esprits

Un Fred Van Muylder qu’Éric Warnier garde toujours dans son cœur."Je suis resté 32 ans à Wavre et son départ fut le pire moment. depuis lors, l’envie n’est plus là."

mais avant ça, il y a eu pas mal de bons moments."J’ai commencé par entraîner onze ans les jeunes, avec huit titres de champion, avant de prendre la direction sportive des jeunes puis l’équipe première. Nous avons réussi l’exploit d’être champions la même saison en P1 et en P4 avec 80% de jeunes formés au club. On avait un petit budget et ce double titre était une superbe récompense pour tous les gens et formateurs qui m’entouraient."

Ils l’ont dit

Peter Vanden Bossche

Présent à Wavre samedi soir avec son frère Bruno, Peter Vanden Bossche (qui a aujourd’hui 40 ans) a vécu de bons moments au stade Justin Peeters."C’était l’époque des Roger Henuset et Daniel Uytdenhoef avec Marc Wuyts puis Francis Thielemans comme entraîneurs. Nous étions en P1 et nous avions perdu le tour final à Opwijk. Mais pour le reste, ce ne sont que de bons souvenirs, et certainement avec les fabuleux supporters. C’est aussi à Wavre que j’ai rencontré me femme avec qui j’ai deux enfants."

Serge Vandenplas

Serge Vandenplas se disait"content d’être venu. Je ne pensais pas rencontrer autant d’anciens. J’ai entraîné Wavre à deux reprises, en P1 et en promotion, et pour moi qui suis Wavrien, c’était à chaque fois de bons moments. J’ai introduit beaucoup de jeunes en équipe première et je garde de nombreux bons souvenirs de mon passage ici."