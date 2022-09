P3B: Match arrêté pour Incourt B après 11 buts encaissés et… deux épaules déboîtées pour le gardien

Il reste vingt-cinq minutes à jouer quand le gardien incourtois Damien Lempereur se blesse gravement sur une mauvaise réception. Résultat des courses: ses deux épaules sont déboitées et sa clavicule est fracturée. Deux ambulances doivent intervenir rapidement sur le terrain et la rencontre sera définitivement arrêtée alors que le score indiquait déjà 11-0 pour les locaux. "On verra la décision de l’ACFF si on doit rejouer ou non la partie mais il n’y avait de toute façon pas photo entre les deux équipes tant Saint-Michel était supérieur. Le club adresse ses plus prompts rétablissements à notre jeune gardien U19", racontait le T1 Medhi Sahnoun.