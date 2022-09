Suite aux averses de ce samedi soir, l’arbitre de la rencontre a jugé le terrain non praticable en raison des lignes qui s’effaçaient. Un week-end d’arrêt dans la belle série de Ophain qui venait d’enchaîner un 6/6.

AFCCM Braine Waterloo 1 Ganshoren B 5

But: Couto (1-0, 46')

Alors que les hommes de Fabrice Deman ont mené au score, ce sont dix minutes de flottement qui ont donné un tout autre sens à la rencontre."On offre deux buts contre notre camp et en un rien de temps on se retrouve menés 1-3. Après on prend encore deux buts anecdotiques. La défaite est sévère dans les chiffres."

Villers-la-Ville B 2 Genappe B 2

Buts:Loquet (0-1, 15'), Goffaux (1-1, 54'), Verachtert (1-2, 65'), Syoen (2-2, 80')

Un partage qui avait un petit goût de trop peu dans le chef des Genappiens et de leur coach Gary Illegems. " C’est un nul qui a une saveur de défaite, car nous avons eu les opportunités de marquer plus. On a manqué de réalisme ce qui nous a empêchés de prendre le dessus."

Côté villersois, c’est le deuxième partage en autant de week-end, après celui déjà concédé la semaine dernière sur le terrain de Ittre. "Le match fut difficile vu le nombre de titulaires absents. Nous avons sauvé un point au caractère et grâce à l’abnégation du groupe. En face, Genappe est une équipe qui monte en puissance et dont le travail ne reflète pas les qualités", remarque Frédéric Vandekerkhoven.

Nivelles B 6 Ol. Anderlecht 3

Buts: Fiolle, Vandenberghe 3x, Bodart, Sautier

Score de tennis pour les Nivellois dans une rencontre où ils ont pourtant couru après le score en ayant été menés à deux reprises (0-1 et 1-3) avant d’inverser la tendance grâce notamment à un triplé de Vandenberghe.

Clabecq 4 Ittre 1

Buts:Ysebaert (1-0, 7' et 2-1, 46'), Orban (1-1, 40'), Veyt (3-1, 73' et 4-1, 80')

Les entames de match et de mi-temps auront été fatales à Ittre qui se sera fait piéger à ces moments cruciaux. Pour le reste Ittre aurait pu rivaliser, comme l’expliquait Gaëtan Sempoux. " On a dû courir après le score, et si nous avions mieux géré les débuts de mi-temps, on se serait rendu la tâche difficile. C’est dommage."

À Clabecq, on se félicitait surtout de la seconde mi-temps, comme en témoignait Luigi Bruno. " On rentre sur un score de parité à la mi-temps, moment où on a un peu remis les choses en place et cela à porter ses fruits ensuite."

Etterbeek B 3 Waterloo Lion’s 0

Défaite assez sèche pour les Waterlotois qui n’auront pas été en mesure de confirmer le bon résultat décroché la semaine dernière face au White Star B (0-5)."Le score de la rencontre ne reflète en rien sa physonomie", regrette Alain Nzanza.

Provinciale 3C

Huppaye B 0Crossing Schaerbeek B 2

Défaits mercredi au Racing White Woluwe (6-0), les Huppaytois avaient un autre gros morceau au programme samedi soir. Les hommes de Benoît Plomteux ont eu la réaction qu’il fallait et ils ont livré une prestation solide face au favori du Crossing Schaerbeek. " C’est 0-2 à la pause et nous avons eu trop de respect pour l’adversaire. La seconde période fut bien meilleure avec quelques occasions", expliquait le T1.

Ottignies 0Auderghem B 2

Bien en place, Ottignies est mené 0-1 sur un but contre son camp. Les Bruxellois ont la maitrise du ballon et sont supérieurs mais les Brabançons wallons se procurent tout de même des occasions. Un corner rentrant viendra néanmoins ruiner tout espoir de retour pour des Ottintois qui se sont bien battus. " Le groupe a bien réagi après deux lourdes défaites et c’est bon pour la suite", réagissait le CQ Mohamed Ben El Mostapha.

Rixensart B 1Stade Everois B 3

Buts:(0-1, 10'), Mutombo (1-1, 22'), (1-2 et 1-3, 50' et 70')

Le match s’est joué sur des détails qui n’ont pas été en faveur des Rixensartois. Coupables de deux erreurs défensives, les locaux offrent deux buts à l’adversaire alors qu’ils ne profitent pas des cadeaux offerts. " On s’attendait à une opposition de grande qualité et ce fut le cas car Evere possède des joueurs talentueux et ils étaient plus créatifs que nous. Malgré tout, je suis satisfait de la mentalité et du jusqu’au-boutisme de mes jeunes garçons qui ont tout donné. Cela ne s’est pas joué à grand – chose", expliquait le T1 Lorenzo Richiusa.

Bierges 0 Stéphanois B 6

Buts:Lucas (0-1, 30'), Dury (0-2, 32'), Alves Ribeiro (0-3, 44'), Voet (0-4, 50'), Dury (0-5, 60'), Delespesse (0-6, 70').

Les Vert et Blanc mettent du temps avant de rentrer dans leur rencontre mais l’ouverture de la marque signée Lucas à la trentième délivre les siens et le château de cartes biergeois s’effondre. Plus vifs, plus techniques et plus rapides, les hommes de Christophe Dubois s’en donnent à cœur joie et plantent cinq buts supplémentaires. " C’est une belle victoire dans les chiffres et dans la manière", soulignait le T1 stéphanois. " Grâce à notre vitesse d’exécution, nous avons su faire la différence à des moments importants."

En face, le premier but a anéanti tous les espoirs. " Comme la semaine dernière, dès que nous prenons le premier goal, tout s’écroule et je ne reconnais plus du tout mon équipe. Il y a un gros retard physique à travailler", pestait le T1 local Sébastien Goossens.

Racing White Woluwe 3 La Hulpe 0

En déplacement chez un des favoris de la série, les Brabançons wallons n’ont pratiquement pas existé dans cette rencontre. Déforcés, trop nonchalants et avec pas mal de joueurs en dessous de leur niveau, les Vert et Blanc n’ont rien eu à revendiquer. " C’est dommage et on sort de ce match avec beaucoup de regrets, que ce soit au niveau de l’attitude et même dans les chiffres. C’est une bonne piqûre de rappel pour la suite de saison et si on veut jouer un rôle en vue, il va falloir autre chose", expliquait le T1 Arnaud Lambert.

Saint-Michel B 11 Incourt 0 (arrêté)

Il reste vingt-cinq minutes à jouer quand le gardien incourtois Damien Lempereur se blesse gravement sur une mauvaise réception. Résultat des courses: ses deux épaules sont déboitées et sa clavicule est fracturée. Deux ambulances doivent intervenir rapidement sur le terrain et la rencontre sera définitivement arrêtée alors que le score indiquait déjà 11-0 pour les locaux. " On verra la décision de l’ACFF si on doit rejouer ou non la partie mais il n’y avait de toute façon pas photo entre les deux équipes tant Saint-Michel était supérieur. Le club adresse ses plus prompts rétablissements à notre jeune gardien U19", racontait le T1 Medhi Sahnoun.