A13: Bertouille, TEMMERMAN 5, SARIKAYA, Luzolo 29, BELKACEMI, Cantiniau 2, JEDAOUDI 9, Oualad Haj Amar, Dulnoan 5, Zaghouani, Tahmasebi, BENAYYOUB 2.

SPEEDY:Fontaine 2, PIRON 20, Lecat 5, Tshiama Tshibamba 6, Delacharlerie 4, VERBRUGGHE 14, Litt 6, TASIAUX 7, VRIAMONT 10, MONTOISY 3.

Sans avoir fait un grand match, la très solide équipe du Speedy a déjà intégré ses transferts et mis 25 points à l’adversaire qui l’avait sorti en demi-finale des play-off 21-22...

Certes, les Anciens 13 étaient privés de Riahi alors que le duo Neskens – Wilmus est parti sous d’autres horizons. En outre, les Molenbeekois avaient enregistré la démission de leur coach Aurélien Vandervelden quelques jours avant. Mais sans Luzolo et ses 29 unités, les Anciens 13 auraient enregistré une claque de dimension encore plus élevée. La copie rendue par les Guibertins oscillait au coup de sifflet final entre satisfaction et distinction.

"On a fait le job", émettait le coach Sempels."Sans produire un grand match, on met l’adversaire à 25 points et on a intégré les deux transferts. C’est de bon augure."

À l’image de Piron et Litt, qui fêtait vendredi ses 46 printemps, le Speedy a impressionné par sa densité physique.

Si Verbrugghe (14 points, 2x3) amène du danger offensif, sent bien les coups et pèse athlétiquement sur l’adversaire, il faudra également se farcir Achille Tasiaux. Le double-mètre de 25 ans qui a passé les dernières années à Mons-Hainaut (TDM2) a marqué 7 points (dont un dunk), fait 3 contres, pris une douzaine de rebonds, placé autant d’écrans et a rempli son rôle d’intimidateur à la perfection. Juste sorti des études, le jeune homme avait envie de s’amuser sur un terrain et prendre du bon temps dans l’un de ses clubs de cœur:"C’est un peu une année de transition. Je vais bientôt commencer à bosser et je vais aussi passer quelques semaines aux États-Unis. Concernant ce match, je peux mieux mais l’important était de gagner. Le coach me demande de jouer mes options quand elles se présentent. On va apprendre à mieux se connaître."

En Poussins à Rixensart, puis au Rebond Ottignies jusqu’à ses 12 ans, le résident wavrien a joué jusqu’à ses 18 ans au Speedy.

Avec dix ans de plus au compteur que l’intérieur, Raphael Verbrugghe a joué comme s’il avait toujours fait partie des meubles guibertins."Il y a de bons transferts. Le club a revu ses ambitions à la hausse, indique avec un clin d’œil celui qui excelle également en motocross.Personnellement, je ne suis pas vraiment meneur mais je peux dépanner à cette place. On a su hausser le rythme et notre niveau pour emporter un premier succès", conclut l’ancien de Genappe.