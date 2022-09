P1: Lasne-Ohain est seul leader grâce à son 9/9

Buts:Mukendi (0-1, 17'), (1-1, 22'), Pierret (1-2, 30'), (2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 32', 38', 49', 60').

Les jeunes Tubiziens mènent 2-1 contre le cours du jeu grâce à Mukendi et Pierret et vont ensuite subir les assauts répétés d’une équipe de Stockel qui a sorti le match presque parfait. " La victoire de Stockel ne se discute absolument pas et je m’étonne d’ailleurs de voir cette équipe si bas dans le classement car c’est une solide formation. De notre côté, nous étions totalement absents, deuxièmes sur tous les ballons et dans les duels et pas bons dans le jeu", regrettait le T2 de la RUTB Christophe Houssiau.

Genappe - Saint-Josse 4-0

GENAPPE:Hannon, Van Ophalvens, Van Landschoot, Berdayes, Fabry (80' Petit), Roulez, Sanchez Y Garcia (66' Marques Tereso), Brichart L. (75' Brichart B.), Maistriaux, Queimadelas, Becker.

Buts:Maistriaux (1-0, 58'), Becker (2-0, 63'), Maistriaux sur pen. (3-0, 68'), Roulez (4-0, 90').

Contre une équipe de Saint-Josse solide défensivement et plutôt compacte, Genappe se procure quelques possibilités avant la pause mais manque d’efficacité. La reprise est compliquée, Hannon doit effectuer deux arrêts de grande classe et sur une contre-attaque, c’est Maistriaux qui ouvre la marque. À partir de là, les espaces deviennent plus grands et les Brabançons wallons en profitent pour planter trois roses supplémentaires via Becker, Maistriaux et Roulez. " On parvient à ouvrir le score alors que nous sommes dans un temps faible et c’est le tournant du match car Saint-Josse s’est découvert et nous avons profité des espaces. C’est une très belle victoire contre un adversaire difficile à manier", s’enthousiasmait le T1 local Vincent Kohl.

Lasne-Ohain - Saint-Michel 3-1

LASNE-OHAIN:Pierret, Duhot, Bouhoulle, Charpentier, Theys (75' Demeur R.), David (85' Lenoir), Stevens, Laklia, Goffette, Dierinckx, Relecom (70' Ceusters).

Buts:Goffette (1-0, 9'), Laklia (2-0 et 3-0, 51' et 64'), (3-1, 79').

La RULO continue son petit bonhomme de chemin et son parcours sans faute dans ce début de championnat. Intraitables, ils n’ont laissé aucune chance au promu de Saint-Michel grâce à Goffette et à un doublé de frappes magistrales de Laklia. Les hommes de Christophe Collaerts sont seuls en tête de la P1 grâce à leur 9/9.