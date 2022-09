Arbitre:M. Gabriel.

Cartes jaunes : Michel, Mayélé, Garlito, Leite, Youdjouen, Van Onsem, El Omari, Afallah, Patris, Koné, Houzé, Alexandre, Garcia Dominguez.

Carte rouge:(82Aarab).

ACREN: Alexandre, Mayélé, Youdjouen, Obin, Smars, Lutundisa, Toussaint, Sangaré, Houzé, Garcia Dominguez (89Bourlart), Koné

TUBIZE-BRAINE:De Bie, Afallah (59Giusto), Delhaye, Aarab, Van Onsem, Garlito, Michel (71Patris), Butera, Leite, Taroli (59Van Gestel), El Omari.

Dans ce duel entre deux équipes accrochées lors du 1ermatch, on sentait qu’aucune des deux ne voulait être celle qui signe une autre contre-performance. Mais les Tubiziens ont déçu. Les hommes de Mohamed Bouhmidi, très forts techniquement, prenaient bien le contrôle de la deuxième mi-temps, mais il manquait toujours un petit quelque chose. " On a vécu la même mésaventure la semaine dernière(à Binche).On a la possession, on fait bien circuler. On parvient bien à trouver les flancs. Mais dans les derniers mètres, on fait preuve de précipitation. On manque de justesse dans la dernière passe. Et quand celle-ci arrive, on n’a pas spécialement chance. Comme quand on touche le poteau. On a un peu l’impression que rien ne tourne pour nous pour l’instant. Ce matin, un joueur logiquement titulaire nous a prévenus qu’il était blessé. On est dans un cercle vicieux. Le seul moyen d’en sortir, c’est le travail! Car je sais qu’on a les qualités pour faire mieux. Il nous faut juste un petit déclic. On s’entraîne dur, quatre fois par semaine. Mais pour l’instant, on n’est pas récompensé".

Pour atteindre ses exigences, comprenez la montée, la RUTB devra aussi se trouver une assise défensive.

Les bulletins de la RUTB

De Bie (5,5), Afallah (5), Delhaye (5), Garlito (6), Michel (6), Butera (6), Leite (6), Aarab (5), Van Onsem (5), Taroli (6), El Omari (6), Giusto (5,5), Van Gestel (5,5).