D3 ACFF: Mons sera certainement bien reçu à Jodoigne

Frédéric Peeters, Jodoigne-Mons est-il un match spécial?

Oui, principalement dans son organisation avec un club qui attire du monde. On a à Jodoigne un bon public mais on n’a pas l’habitude d’avoir de gros matches comme ça à gérer et cela demande une organisation un peu particulière. On va ainsi dédoubler les entrées et les points de boissons et je suis confiant en notre organisation et dans le bon déroulement du match.

Quel est le nombre de spectateurs pour un match «normal» à Jodoigne?

En moyenne, on doit jouer devant une bonne centaine de spectateurs, dont 70 à 80 payants. Dimanche, on espère tourner autour des 300 entrées payantes et avoir un petit 400 spectateurs autour du terrain, ce qui ne posera pas de problèmes car on a la place pour les mettre.

À quand remonte le dernier gros match à la Cabouse?

En termes de spectateurs, on a eu 350 entrées payantes contre le Crossing lorsque l’on jouait le titre en P1. C’était en mai 2019. Tout s’était alors très bien passé et ce sera encore le cas ce week-end car Mons a l’habitude de gérer ses supporters, des gens qui viennent pour le foot.

«Attention au petit synthétique de Jodoigne»

Même si le club a rencontré des difficultés ces dernières années, Mons reste un club référence dans le football belge.

Ils possèdent des joueurs qui ont été pros en Belgique et en France et ils ont l’ambition de remonter vers les sommets. Je ne leur souhaite que ça et que l’on assiste à un bon match de foot avec un bon Jodoigne qui fera tout ce qu’il faut pour les embêter. La victoire n’est pas impérative pour nous et jouer Mons dès le deuxième match est une bonne chose. Nous sommes en tête tous les deux, Jodoigne après avoir gagné à Manage et Mons qui en a mis cinq à Gosselies mais on ne connaît pas encore bien la valeur des équipes. Et puis, c’était sur leur grand terrain et ils devront avoir une autre approche de match sur le petit synthétique de Jodoigne.

À vous entendre, on doit s’attendre à un bon match de foot.

Jodoigne n’a pas l’ambition de concurrencer Mons pour la montée. On reste humbles mais c’est pour des matches comme ça que l’on joue en troisième nationale. Il y aura du soleil et de l’ambiance à la Cabouse dimanche.

Pour en revenir à la saison de Jodoigne, le président rêve de Top 5 et de tour final. Son comité est-il du même avis?

Oui. Les remaniements opérés fin juin, début juillet, ont créé doutes et tensions mais tout est aplani. Tout le monde tire sur la même corde, on est contents du début de saison avec un coach qui répond à nos attentes et un groupe de joueurs qui est bon et supérieur en qualité à celui qu’on avait la saison dernière. Il y a juste au niveau de la valeur de la série qu’il est encore difficile de se prononcer. Attendons le huitième match pour voir où l’on en est. En attendant, un nul contre Mons et je serais l’homme le plus heureux du monde, ce qui confirmerait nos objectifs de gagner une tranche et de participer au tour final.