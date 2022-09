Dominé et acculé dans son camp en première période, Perwez doit une fière chandelle à ses trois changements opérés à la pause! Un dynamiteur dans chaque ligne pour un changement total de physionomie. Sanwo pour tenir la baraque derrière, Ndione pour arpenter son couloir et Fozin pour son sens du but.

Les quarante cinq premières minutes sont effectivement à mettre à l’actif des Gréziens qui auront clairement loupé le coche à plusieurs reprises via Gueuning, Chennou, De Beule et Decroes. " Si c’est 2-0 à la pause, il n’y a rien à redire mais on manque d’efficacité et nous avons laissé passer notre chance. Je ne suis pas sûr que Perwez se soit déjà fait bousculer de la sorte", pestait le T2 local Sébastien Eggerickx.

Plus agressifs et plus volontaires, les Gréziens ont complètement éteint une équipe de Perwez incapable de se procurer une occasion franche… jusqu’au retour des vestiaires et ces changements gagnants. Accroché dans le rectangle par Kocabas à la 60', Gajanovic bénéfice logiquement d’un penalty qu’il se charge de transformer. Cinq minutes plus tard, une sortie approximative de Detry permet à Fozin de faire le break. Grez est KO sur place et ne s’en relèvera plus. Perwez gèrera la reste de la rencontre de main de maître en ne laissant plus aucune occasion digne de ce nom à des locaux amorphes. " Les trois changements opérés à la mi-temps ont apporté ce qu’on attendait d’eux et ils ont chacun été décisifs que ce soit devant ou derrière. Nous avons aussi modifié notre système à la pause mais il faut avouer qu’on a eu beaucoup de chance que le score soit toujours de 0-0 car Grez était supérieur en première période. Le sang neuf a fait la différence et c’est vraiment une super résultat de venir chercher les trois points ici", s’extasiait le T2 perwézien Fabian Bamps.