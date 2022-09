Sur la distance la plus longue, on retrouve un vieux de la vieille comme vainqueur en la personne d’Adrien Montoisy. "Cette victoire fait bien entendu plaisir d’autant que je ne cours quasiment plus de compétitions ces dernières années. Je me suis fait plaisir au Buchet et surtout à Baisy-Thy. Ici, comme j’ai fait pas mal de fond cet été, la distance des 20 kilomètres me convenait très bien."

Rapidement, Adrien Montoisy s’est retrouvé en tête avec Alexis Matthys et Dorian Moureau."Un chouette petit groupe avec lequel nous avons couru à un bon petit rythme mais sans vraiment jamais se faire mal. Quand j’ai pu analyser cela après la course, je me rends compte que nous n’avons pas vraiment forcé."

Adrien Montoisy a néanmoins apprécié la sortie."Le parcours était campagnard et comportait quelques changements par rapport à ce que je me souvenais, surtout sur la fin, mais j’aime mieux cette version-ci. Les ravitaillements étaient bien et au final, ce n’est que dans le dernier kilomètre que cela s’est un peu animé pour la victoire. Dorian a accéléré, puis Alexis a lancé le sprint. Je me suis dit que je devais tenter le coup et donc, j’ai accéléré à mon tour pour m’imposer."

À présent, Adrien se focalise sur un objectif de fin de saison."J’ai l’envie de faire une course plus longue et en parlant après la course avec Marc Vanderlinden, il a évoqué le semi d’Eindhoven, mi-octobre. La date tombe bien, le parcours est très rapide et la météo ne devrait pas être trop compliquée. Je vais donc m’entraîner plus spécifiquement, et mettre un peu de rythme dans tout cela pour gagner en vitesse. On va donc me revoir un peu plus souvent au RIWA où quelques gars sont actuellement en bonne condition comme Denis Galerin ou Guillaume Demeulemeester, entre autres. Je pourrai vraiment bien me préparer pour réaliser un bon chrono au semi. J’espère être sous 1h10!"

Romain Paul s’impose encore

À noter chez les dames, pour le 20 kilomètres de Sart-Risbart, la victoire de Elodie Dancette.

Pour le 12 kilomètres, Romain Paul a une nouvelle fois été le plus fort chez les messieurs alors que Sabine Vanderzwalmen se rappelait aux bons souvenirs de la concurrence chez les dames.