Braine – Quaregnon 59-47

Mi-temps: 28-32

BRAINE:Fouka 1, De Keyser 4, Marblie 16, Comelli 8, Devos 9, Briclet 4, Marteau 9, Tilmant 6, D’aronco 0, Muylaert 2.

Belle entrée en matière pour les joueuses de Laurent François face à Quaregnon.

Malgré de trop nombreux déchets dans les passes, les Brainoises ont su compenser les lacunes offensives par une défense bien en place et en mettant de l’intensité dans les échanges.

"Je suis très satisfait de débuter par un succès,soulignait le coach brainois à l’issue de la rencontre.C’est agréable. Et on encaisse que 47 points, ce qui est très positif et cela avec un noyau qui manquait un peu de maturité en l’absence de Meunier et Robert."

Série B

Liège Panthers – Ottignies 47-69

Quarts temps:12-16, 13-12, 9-25, 13-16

OTTIGNIES: Wauthier 0, Gilis 11, Beckers 7, Hauet 2, Demolder 0, Van Tichelen 13, Balza 12, Halloy 4, Snackaert 9, Ishimwe 4, Leroy A 7, Leroy S. 0.

Le Rebond a signé la première surprise de la saison en tenant en échec la jeune et redoutable équipe de Liège Panthers sur son propre terrain. Malgré une première mi-temps difficile, les Ottintoises ont émergé en seconde période grâce à leur physique."Liège a craqué physiquement en seconde période,soulignait la coach ottintoise, Sarah Dochez.De notre côté, nous n’avons jamais baissé les bras. Notre défense de zone a aussi fait la différence. C’est une belle victoire et cela fait toujours plaisir de commencer la saison par un succès. Je suis très satisfaite."