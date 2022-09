Au grand dam des expérimentés rebecquois, la pièce est tombée du côté de cette fraîche et fougueuse équipe saint-gilloise. Et à l’analyse, surtout au vu d’une seconde période dominée de la tête et des épaules, il n’y a pas grand-chose à redire quant à la victoire des Unionistes.

Le début de rencontre est plutôt partagé mais ce sont les U23 Bruxellois qui ouvrent le score dès la 10e sur un contre heureux qui profite à Safari. Pas le temps de reprendre ses esprits que les Brabançons wallons parviennent à égaliser sur un coup de pied arrêté qui isole Piret seul au second poteau. Les Rebecquois se montrent menaçants via Bova, Depotbecker, Camargo et Piret et leur maîtrise est finalement récompensée à cinq minutes de la pause sur ce penalty provoqué par Traore et converti par Camargo.

Changement total de physionomie en seconde mi-temps avec une formation bruxelloise qui joue beaucoup plus haut sur le terrain et qui assomme totalement les Rebecquois par un jeu rapide vers l’avant. C’est d’abord le virevoltant numéro 10 Salah El Boukammiri qui égalise à l’heure de jeu sur une superbe action collective avant que le véloce et remuant Makate ne crucifie les locaux à dix minutes du terme. Le 2-4 signé Asri dans les arrêts de jeu n’est qu’anecdotique mais vient ponctuer la belle copie rendue par des Unionistes qui avaient clairement davantage de fraîcheur dans les jambes. " Ces garçons s’entraînent tous les jours et on a vu la différence au niveau physique. Malgré tout, notre deuxième période n’a pas été bonne du tout et le changement de positionnement des ailiers adverses nous a bousculés. C’est un coup dur mais nous avons joué contre une très belle équipe de l’Union Saint-Gilloise que je félicite d’ailleurs. Il n’y a rien de mal fait, ce n’est que le début de championnat et il ne faut pas tout remettre en cause", expliquait le T1 local Luigi Nasca.