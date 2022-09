Arbitre:Thomas Beluffi.

Cartes jaunes:Reuter, Soriano, Mbenti, Stevens.

Buts:Vanheukelom (1-0, 52’), Zorbo (1-1, 81’).

JODOIGNE:Bronckart, Azzouzi, Vanheukelom, Puttemans, Olemans, Mbolo, Beaupain, Lallemand (82’ Van Roosebeke), Reuter (63’ Soriano), Akhal, Cassange (84’ Muntuabu).

MONS:De Wolf, Dupire, Bachy, Wildemeersch (78’ Lefranc), Diakhaby, Mbenti, Milokwa (74’ Stevens), Ippolito, Zorbo, Cordaro, Cardon (64’ El Ghandor).

Il n’y avait sans doute pas les 400 spectateurs espérés par les dirigeants de Jodoigne mais les travées de la Cabouse étaient malgré tout bien remplies ce dimanche après-midi et les kops des deux camps ont animé la rencontre comme il se doit.

Sur le terrain, Jodoigne est à la hauteur de l’événement. Les Canaris jouent sans la moindre pression et sans deux gros arrêts de De Wolf sur des tentatives de Cassange puis Puttemans, Jodoigne aurait pu rapidement mener au score. Akhal en rajoute une couche mais De Wolf est toujours là."Il nous tient dans la rencontre", apprécie son entraîneur Laurent Demol.

Si Jodoigne est bon, Mons aussi, mais moins percutant. Bronckart doit malgré tout se montrer attentif devant Ippolito et Mbenti pour maintenir le 0-0 à la pause.

À la reprise, Jodoigne en veut encore et c’est cette fois une reprise de la tête de Puttemans qui est sauvée à même la ligne. Le premier but est dans l’air et c’est Vanheukelom, à la réception d’un bon coup-franc de Beaupain, qui s’en charge (1-0).

Mons réplique, Mbenti frappe sur le cadre, avant qu’une frappe déviée de Zorbo ne surprenne Bronckart à neuf minutes du terme (1-1). Dommage pour les Canaris mais le match nul est finalement logique."On doit être contents de la prestation et du point, analyse Jérôme Terwagne, le coach jodoignois.Il n’y a pas de déception à avoir. C’est vrai qu’on menait au score mais c’était un bon match de foot avec des possibilités de part et d’autre. On en a peut être eu un peu plus mais on doit être contents de ce qu’on a proposé. On voulait se jauger face à un bon adversaire et ce qu’on a vu est très intéressant. 4/6 après avoir joué Manage et Mons, deux équipes qui revendiquent quelque chose, c’est très bien. On a fait plus que les ennuyer."

En face, Laurent Demol confirme: les Montois n’ont pas eu facile ce week-end."Je suis content du point, même si nous avons eu les occasions pour gagner ce match. J’ai apprécié la réaction mentale de mon groupe lors d’un match que l’on savait compliqué. Les deux équipes ont joué avec leurs qualités et proposé du jeu. Le match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre avec deux gardiens qui ont fait leur partie et le point n’est négatif pour personne, même si Évidemment on aurait bien aimé ramener les trois."