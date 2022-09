Un match important pour Chastre

Chastre et Tienen avaient bataillé jusqu’au bout, la saison dernière, pour éviter la dernière place. « Notre adversaire n’a perdu que 4-0 au Standard, il se serait renforcé et peut désormais compter sur l’expérience d’Aline Zeler comme directrice de sa section féminine, indique le T1 chastrois, Michaël Verstraelen. Après la défaite contre Gand où tout n’était pas à jeter mais où l’on a vu que chaque petit détail se paye cher, on va essayer de recadrer tout ça et repartir du bon pied. Ce serait bien de prendre une première victoire dans un match ô combien plus important. »