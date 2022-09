Il est difficile à ce stade-ci de juger l’état de forme aclot. Pour le coach Thodoris Alexandridis, ce sera une grande première en Régionale 2 ce week-end."Nous serons au complet mais pas encore prêts",prévient d’entrée et en anglais le mentor grec.

Plusieurs éléments étant montés avec la TDM2, l’équipe a été considérablement modifiée."C’est un nouveau coach, une nouvelle et jeune équipe. On aura besoin de temps pour peaufiner les systèmes mais je dispose de dix joueurs prêts pour jouer la gagne. Dans l’état actuel des choses, je suis dans une optique de presser en défense pour mieux courir en attaque. Je fais en fonction des éléments dont je dispose. Si par exemple, j’ai plus de taille et d’expérience, je revois mes systèmes tactiques."

D’expérience, l’adversaire (RBC Aubel) n’en manquera pas dimanche."Je pars dans l’inconnue concernant la série. On m’a dit qu’il s’agissait d’une équipe patiente et expérimentée. À nous de les faire déjouer",conclut Alexandridis.