Les Chaumontoises enchaînent tournoi et Coupe de Belgique

Les visitées auront une journée fort chargée samedi.

" Nous avions programmé un tournoi à trois équipes à Chaumont avec Limal et Kalmthout. Comme il y a eu trop d’inscriptions en Coupe de Belgique, la fédération a avancé notre match contre Stekene à ce samedi. Nous avons néanmoins choisi de maintenir le tournoi. En termes de volume de jeu et pour permettre à chacune des joueuses de trouver ses marques en ce début de saison, le tournoi me paraissait aussi, si pas plus, important que la Coupe de Belgique."

Chaumont ne gagnera pas la Coupe nationale, mais jouera néanmoins crânement sa chance contre Stekene. " Cela reste une rencontre officielle. Il serait intéressant de la gagner, même si je sais que ce sera difficile. Cela nous permettrait d’avoir un match intéressant au tour suivant la semaine prochaine", poursuit Niels Kingma.