Pour ce premier déplacement, le coach ottintois, Olivier Mulaba, s’attend à affronter une équipe jeune et athlétique, dont la marque de fabrique au fur et à mesure des années, reste une débauche d’énergie de tous les instants, et une intensité permanente des deux côtés du terrain."Ce sera un affrontement intéressant, nous permettant de voir si nous pouvons répondre à l’intensité locale, tout en maîtrisant le rythme de la partie", souligne le T1 ottintois.

Maîtrise du rythme qui sera une des clés de la victoire dans ce match."Liège est une équipe qui bénéficie d’un volume d’entraînement important (notamment grâce à leur structure de première division féminine), et qui a donc eu une préparation plus importante que la nôtre, ce qui pourrait faire la différence, mais nous y allons pour essayer de remporter la victoire. Audrey Haesendonck et Sarah Dochez seront malheureusement en civil étant blessées, mais nous enregistrons le retour de Laura Barne."

Victoire qui serait importante dans l’objectif premier énoncé par le coach, à savoir, assurer le maintien le plus vite possible dans un contexte toujours compliqué de reconstruction."L’équipe est en pleine reconstruction avec l’intégration des jeunes pousses du club, et le retour d’Audrey Haesendonck (congé maternité) et d’Émilie Vermylen (transfert de Ganshoren R1). Le championnat R1 sera très relevé et il sera important d’atteindre une constance dans nos performances assez rapidement."

L’équipe qui a, entre autres, enregistré les départs de Fran Gillis (R2), d’Anouck Gobaers (arrêt) et de Delphine Muylaerts (Spirou Ladies).