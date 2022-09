Le championnat, un marathon plutôt qu’une course de vitesse du côté de Braine

Pour affronter le BCF Quaregnon, les Brainoises seront privées de Meunier (plâtrée), Alicia Dekeyzer et Nina Robert. Meunier et Robert sont des éléments d’expérience."On aborde cette saison de façon différente,continue le coach.L’an dernier, j’ai jugé le départ hyperimportant. On s’est focalisé dessus mais il nous a manqué du jus en fin de saison, je crois qu’on a terminé la phase classique avec un 1/7. On va se concentrer sur un effort sur la longueur. Défensivement, je suis sûr qu’on sera meilleur mais mes filles sont encore plus jeunes que la saison dernière. Cela va mettre du temps pour se trouver en attaque. Mardi, on a loupé quantité de tirs ouverts. Le genre de shoots qu’on inscrit avec l’expérience."

Braine a transféré des joueuses de taille et des espoirs. Quatre des transferts seront alignés ce samedi: Comelli, D’Aronco, Fouka et Cassandra Dekeyzer.

La Française Febrissy, qui s’entraînera avec les pros, est également blessée."Pour le moment, notre feu est plus à l’orange qu’au vert. L’intensité, c’est bien mais le contrôle, c’est mieux. On va bosser là-dessus"; promet le coach François.