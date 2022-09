Le Challenge du BW de retour à Sart-Risbart pour une 30e édition

Ce samedi à 15 heures se déroulera la 30e édition du jogging de Sart-Risbart. C’est le retour de trois distances au programme de cette année (6.9, 12.5 et 20 km)."Le parcours emprunte des chemins variés dans les campagnes sans difficulté majeure (127 m D +, 126 m D-) si ce n’est les zones exposées au soleil. Mais on a prévu cinq ravitaillements aux kilomètres 3.7, 9, 13.8, 16.3 et à l’arrivée). Pour le tracé des 20 km, il y a 6 km en commun avec les 12 km puis 9 km en solo et on termine les 5 derniers kilomètres sur le parcours des 12 km", indique Olivier Colmant.