La RU Tubize-Braine compte sur le retour de ses créatifs

Mais qu’à cela tienne, à en croire le coach Blanc et Or, la défaite est d’ores et déjà digérée et le déplacement du côté de Deux Acres ce dimanche à 15h sera la parfaite occasion de lancer le championnat. "C’est toujours difficile de débuter la saison sur une défaite, et qui plus est à domicile. Mais nous avons bien travaillé durant toute la semaine, et le groupe est pleinement mobilisé que pour effacer ce petit couac. Je suis aussi satisfait de pouvoir compter sur le retour dans le groupe de Migliore et de Lkoutbi qui apporteront très certainement ce petit quelque chose qui nous a fait défaut face à Binche."