Il s’agit d’une course cycliste pour la catégorie des amateurs/masters en mode open qui se tiendra ce samedi 3 septembre au départ de la rue Bourgmestre Gilisquet à Walhain-Saint-Paul."C’est notre traditionnelle course de clôture de la saison après une année bien chargée qui signe aussi notre retour au four et au moulin après les deux années de pause en raison de la crise sanitaire."

Le circuit proposé aura pour départ la rue Bourgmestre Gilisquet puis il se dirigera vers la rue de Saint-Paul, le chemin de la Scierie, le chemin du Pré des Basses, la rue des Écoles, la rue des Boscailles, la rue du Centre, la rue des Combattants avant le retour rue Bourgmestre Gilisquet où sera jugée l’arrivée.

Les coureurs auront 12 tours de 6 kilomètres à effectuer. Une certitude, plusieurs coureurs du Brabant wallon auront à cœur de briller pour l’une des dernières courses de l’année au sein de la province.

René Mathy: 0470 585955 ou via mathyrene.etoileclubwalhain@gmail.com