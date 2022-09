Genappe entre dans la phase décisive de sa saison

Genappe a terminé deuxième du classement de la phase classique, il entame donc ces play-off contre le septième, soit Kastel. À ce stade de la compétition, huit équipes sont qualifiées. On jouera donc ce week-end les quarts de finale. La qualification pour les demi-finales se joue en deux manches, sans belle. En cas d’égalité dans les jeux, on compte les "quinze" avant de prendre en compte les quinze concédés si l’égalité était encore parfaite après le décompte des jeux et des "quinze".