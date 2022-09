Direction labourés pour Lauryne Van Laeken

Car Lauryne va également reprendre plus activement le chemin du triathlon.

Mais là, son focus pour cet hiver sera les labourés."Je suis déjà partie en stage avec l’équipe pour m’essayer au cyclo-cross. J’ai toujours eu envie d’essayer le cyclo-cross ou la piste durant l’hiver. Et David m’a proposé le cyclo-cross car son équipe est axée sur cette discipline et il pense que ça devrait me plaire. Et puis c’est plus facile pour s’entraîner seule car pour rouler sur piste, il faut aller à Roubaix ou à Gand. J’ai donc essayé à l’entraînement et ça me plaît bien! Même si je démarre de zéro et que j’ai tout à apprendre."

Revenue enchantée de son stage d’essai, Lauryne apprécie le mélange entre le vélo et la course à pied."La boue, le sable c’est dur, mais j’adore. Pour moi, le plus compliqué va être de rester "fluide" sur mon vélo, car je suis encore fort crispée et pas encore tout à fait à l’aise dans les chemins sinueux. C’est aussi une discipline "courte" au niveau du temps sur le vélo, mais c’est très intense."

Un calendrier à définir

La première course dans les labourés n’est pas encore définie mais devrait se tenir à la mi-septembre."Il n’y a pas encore de date précise car ma planification n’est pas finie, je dois encore régler les détails avec David avant de tout dévoiler. Mais ce qui est sûr, c’est que je serai présente à certaines manches du challenge Bensberg et peut-être du Namurois."

Et la route ?"Je ne limiterai pas nécessairement à la route, on doit organiser le calendrier des courses pour voir quand est-ce que l’équipe aura besoin de moi sur des courses route et les chronos. Et en fonction de tout ça, on arrivera à planifier les objectifs."