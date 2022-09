D2 ACFF: Pour Jacques Urbain, «L’ambition rebecquoise n’est pas une surprise»

C’était donc tout naturellement, et en guise de préface à cette rencontre inédite qui opposera ce samedi soir Rebecq aux U 23 de l’Union, que nous avons opté pour le regard averti de Jacques Urbain, qui en guise d’introduction, voit plutôt d’un bon œil l’arrivée des U23 dans les séries amateurs. " C’est une excellente chose pour la post-formation de ces équipes professionnelles. Ces jeunes sont plongés dans le grand bain de rencontre à enjeux et surtout des rencontres d’adultes. Il faudra cependant s’assurer que chaque club joue le jeu pleinement et qu’on ne se retrouve pas face à des arrangements en fonction de l’état du classement à un certain moment de la saison. Chaque club pro ayant à cœur de mettre en avant la qualité de sa formation, ces nouvelles séries en sont le parfait moyen pour y arriver."

Les U23 de l’Union qui se déplaceront donc à la RUS Rebecquoise (le match a été inversé), qui reste sur une belle victoire obtenue face à Dison le week-end dernier et qui semble monter en puissance au fil des semaines.

Une progression et une évolution que Jacques Urbain explique assez facilement. "On sait que Rebecq à l’habitude, chaque saison, de construire un noyau plein de qualités. J’ai suivi le dossier pour la demande de licence, qui n’a finalement pas abouti, et connaissant un peu la politique interne au club, je suis quasiment certain que tout le club se donnera au maximum pour finir la saison à venir sur une meilleure note. Le noyau pour cette saison est plus que compétitif et l’ambition que le club affiche n’est clairement pas une surprise. Je connais bien le président Demolie, et je sais que pour lui, il faut toujours faire mieux chaque saison."

Une expérience unique!

Vu l’actualité qui touche le foot Maca, il n’était pas possible de ne pas faire témoigner Jacques Urbain sur son passage au RJ Wavre, là où il était surnommé "Le Professeur". " Quelle magnifique période! Je me souviens avant tout de l’année 2000 quand on a partagé les installations avec l’équipe de France qui disputait l’Euro. C’était incroyable. Mais je garde surtout des souvenirs très forts, avec une mission plus que particulière, car lorsque je suis arrivé, le club était en pleine reconstruction, il restait à peine trois joueurs du noyau de la saison passée, et nous sommes parvenus à remettre sur pied une équipe, un club et relancer la machine. Une expérience absolument unique."