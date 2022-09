Braine doit déjà prendre sa revanche

Ce sera à Monceau, une équipe qui n’a pas manqué ses débuts en D3 en allant chercher un bon match nul à Tournai le week-end dernier."C’est un bon résultat mais on sait aussi que tous les premiers matches sont tendus et les résultats parfois surprenants. Monceau est une équipe qui vient de monter, qui possède des joueurs d’expérience et un très bon gardien. Ils évoluent sur un petit terrain qui n’est pas toujours en bon état mais si on veut conserver nos ambitions, on se doit de ramener un bon résultat de Monceau."

Si Olivier Suray sera privé de Baras, Yoka, Ladrière et Chalon, il pourra par contre compter sur les retours de Buscema et Wallaert"qui vont nous faire le plus grand bien par leur expérience et leur vivacité. Ils vont mettre de la pression sur le groupe."