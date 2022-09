Le club a enregistré 224 inscriptions, ce qui ne veut pas dire que 224 joueurs étaient présents. Les participants pouvaient jouer dans la série supérieure à leur classement à condition d’être inscrit dans leur série.

Robin Loiselle (E0), affilié au club de Limal-Wavre, a disputé le tournoi en série E et en série D. " Je joue en série D en guise de préparation à la saison. En série E, j’espère aller le plus loin possible", indique-t-il.

Il a failli aller au bout du bout. Il s’est incliné à la belle en demi-finale. " J’étais surtout venu pour prendre du plaisir. J’aime faire de nouvelles rencontres. J’ai gagné ma poule en série E. Quatre des cinq joueurs étaient qualifiés pour les seizièmes de finale. J’ai ensuite gagné deux fois 3-0 et ensuite 3-1 contre un joueur classé E6. Certains joueurs me semblent sous-classés."

Robin Loiselle est monté de classement cette saison. " J’étais E4 la saison dernière. Je compte faire pas mal de tournois. Je m’entraîne maintenant trois fois par semaine, soit un entraînement de plus que la saison dernière. Le vendredi, je joue en interclubs et le dimanche en tournoi lorsqu’il y en a un dans la région. L’objectif est de monter D6 ou D4 en fin de saison."

De bons résultats pour les Limalois

Le jeune limalois a fait du tennis de table très jeune. " J’ai débuté à l’âge de cinq ans. J’ai arrêté pendant deux ou trois saisons. J’ai repris il y a deux ans", lance-t-il.

Le tournoi a donné les résultats suivants:

En série B, le Tubizien Phil Coolens (B6) s’est imposé contre Valentin Laroche (B0) en finale.

Youssef Milad a gagné contre Elodie Bossut en finale de la série C.

Les régionaux Christophe Dupont et Martial Laroche sont respectivement troisième et quatrième en série C. " Lucas Mayné s’est incliné en finale en série D. La série non-classés était composée de pour moitié de joueurs de Limal-Wavre et pour l’autre moitié des joueurs d’Hurricane. Notre jeune Nicolas Pop a joué la finale. Il a perdu 12-14 à la belle", soulignait Fernand Kaisin, président d’honneur du club limalois.