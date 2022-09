Première de la saison pour la R2 des Castors

"On monte bien en régime." Invaincu en Coupe AWBB et épargné par les blessures, les Castors Braine de Gianni Maren ont bien démarré la saison 2022-2023."La préparation est bonne. Je vais relativiser nos succès en Coupe AWBB car nous sommes tombés contre trois équipes de P1 et une équipe R1 – Ans – qui n’est clairement pas la plus forte. Mais globalement, l’équipe a bien répondu aux attentes. Ils se rendent compte du potentiel qu’on a en équipe. Je vois franchement de bonnes choses à l’entraînement comme en match."