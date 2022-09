L’Open Day de P1 pour ouvrir la saison: quelles sont les ambitions en BW?

Comment s’est déroulée la préparation. Êtes-vous au complet pour ce week-end?

Maxime Depuydt: Malheureusement, on n’a jamais été vraiment au complet au mois d’août en match. Ce qui est bien, c’est qu’on était au complet aux entraînements. Malgré tout, je suis très satisfait de cette période de préparation. Avec des premiers matchs assez solides défensivement de notre part. Nous sommes en progression. On est en train de montrer de très belles choses à l’entraînement. Comme j’ai match amical avec Liège, c’est mon assistant Didier Hoofd qui officiera en bord de touche. On travaille en étroite collaboration. J’ai confiance.

Franck Stevens: Au niveau de notre préparation, nous n’avons jamais été au complet malheureusement. Nous étions toujours huit ou neuf seniors, un noyau souvent complété par des U21. Malgré les absences, nous avons réalisé une très belle Coupe AWBB. Nous avons tenu tête à tous nos adversaires R1 et R2 avec notamment une belle victoire à La Rulles. Antoine Higuet sera absent ce samedi.

Alex Sempels: On ne s’est pas inscrit en Coupe AWBB. On a joué quatre matchs amicaux avec trois victoires et un match à égalité. On n’est pas à 100% prêt, mais il y a de bonnes choses. Avec seulement un départ, un arrêt et deux arrivées (NDLR: Verbrugghe et Tasiaux), je dispose d’un groupe qui se connaît et s’apprécie.

Quelle est votre marge de progression et quels sont les objectifs cette saison?

A.S.: Défensivement, c’est pas mal mais on peut s’améliorer. En attaque, il faut reprendre nos automatismes. Au niveau des objectifs, on n’a pas celui de monter en Régionale mais si on pouvait atteindre les play-off comme la saison dernière, ce serait une réussite.

M.D.: On a formé un groupe de 14 joueurs. Une équipe forte et solide à tous les postes. J’ai pu faire des choix cette année et obtenir un groupe complet comme je l’espérais. On ne va pas se cacher et dire qu’on joue le maintien ou qu’on est un outsider. Non, on vise le top et on est là pour la gagne. On a pointé la Coupe de Brabant et le championnat dans nos objectifs.

F.S.: Je suis un peu déçu de n’avoir jamais été au complet durant notre préparation mais je suis content de notre basket et de notre progression. Nous avons un groupe très soudé car on a peu transféré mais les trois nouveaux transferts ce sont acclimatés au groupe directement. Cette cohésion sera notre force.

Avez-vous pu scouter votre adversaire du Season Opening? Qui voyez-vous dans les favoris ou les teams qui auront plus de difficultés?

F.S.: Si j’ai pu scouter Braine 2001? Je ne répondrai pas à cette question sans la présence de mon avocat (Rires)… Je connais pas mal les joueurs et oui, je les ai déjà scoutés. Pour moi les favoris de la série seront le Brussels et Canter Schaerbeek. Pour le reste, toutes les équipes se valent. Pour moi, ça va être un championnat très ouvert.

A.S.: On a joué Anciens 13 en demi-finale des play-off la saison passée. Avec les départs de Neskens et Wilmus vers Braine-le-Château, c’est deux épines hors de notre pied et que c’est davantage jouable cette saison. Au niveau des favoris, l’Excel va être fort, le Canter solide, 2001 est vieillissant mais comme nous, c’est des gars qui savent jouer et qui peuvent battre tout le monde. Il y aura plein d’inconnues comme UJK ou UAAE. Je vois une lutte pour les play-off très ouverte et sujette à la forme du moment.

M.D.: On connaît pas mal de joueurs en face. Ils ont signé une ou deux recrues intéressantes dont Neskens qui peut apporter de bonnes choses mais ça ne doit pas nous faire peur. Il faut se concentrer sur nos qualités tout en sachant que BLC est monté de P2 et va vouloir montrer et prouver des choses lors de ce premier match. À nous d’être concentré pour gagner de la plus belle des manières. Au niveau de la série, Je sais que l’Excelsior va être favori. Ce sera en tout cas très difficile à jouer. Ils ont l’ambition de monter et ont signé pas mal de transferts. Pour le reste, je préfère ne pas trop m’avancer, je ne connais pas tout le monde.