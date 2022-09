Les 6H paddle WAPA, c’est ce dimanche 4 septembre à Genval

Concrètement, 10 à 12 équipes, nombre illimité de participants, viendront en famille, entre amis ou collègues, ramer en relais durant six heures consécutives. Chaque équipe se fait parrainer auprès de son propre réseau pour les efforts qu’elle accomplira et en vue de soutenir les projets de l’ASBL belge WAPA International. Cette activité est adaptée aussi bien aux professionnels qu’aux néophytes. "Les 6H paddle de WAPA, c’est notre événement phare de la rentrée, débute Véronique, cofondatrice de WAPA. C’est une journée sportive et familiale extraordinaire. Il fait souvent très beau, l’ambiance est top et on lit les sourires sur le visage des participants qui passent un super moment. Chaque année, on se dit qu’on a de la chance de pouvoir soutenir des programmes de réinsertion d’enfants utilisés dans les groupes armés, avec des événements et des participants aussi cool."

Cette journée de mobilisation, ce moment de plaisir, c’est aussi l’occasion de rappeler les missions de WAPA International et les nombreux projets que l’ASBL soutient."WAPA International a pour mission de lutter contre l’utilisation des enfants dans les conflits armés et pour la réintégration en renforçant les capacités locales. Cette mission se fait en collaboration avec des partenaires locaux. Chaque année, afin de financer ses programmes de réinsertion en RDC, en Colombie, au Sri Lanka ou encore en Ouganda, WAPA organise notamment des événements sportifs dont font partie les 6H paddle. L’équipe WAPA croit fermement que le sport peut être créateur de liens autour d’un projet de solidarité et de coopération au développement."