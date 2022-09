Le stade Justin Peeters va dire officiellement au revoir au ballon rond ce vendredi soir à l’occasion du "Wali’s legends remember", un événement imaginé par Christian Servais, ancien joueur du RJ, et Bernard Bolly, vice-président et manager de Wavre-Limal.

Le club limalois est lui aussi orphelin de ses installations du Martineau. Et si le Martineau va être transformé en complexe immobilier, le stade Justin Peeters va recevoir une belle cure de jeunesse pour accueillir d’autres sportifs puisqu’il se mue en stage régional de hockey. L’événement de ce vendredi soir doit rassembler d’anciens dirigeants, joueurs, entraîneurs, sponsors… et supporters du Racing Jet et de Limal.

On s’attend donc à beaucoup d’émotion ce soir alors qu’il y a 24 ans, le football baignait dans une grande euphorie à Wavre"même s’il était prévu que ce soit une équipe de division 1 nationale qui débarque à Wavre", se rappelle Philippe Degeye.

Le club Bruxellois termine en effet à la dernière place du championnat de D1 en 1987-88 et c’est donc la division 2 qui l’attend en débarquant à Wavre.

Actif à Wavre Sport, Philippe faisait partie des quelques Wavriens à rejoindre le conseil d’administration du Racing Jet.

La Ville de Wavre avait investi dans un tout nouveau stade pour accueillir l’élite du football belge mais, si l’on excepte les premiers matches, le stade s’est vite révélé bien trop grand pour le RJ Wavre d’autant plus que l’argent, même en D2, a trop souvent manqué au club pour maintenir son statut et assouvir ses ambitions sportives.

«Au niveau du public, il n’y a jamais eu un grand engouement…»

«Les Chauvins» club de supporters du RJ Wavre. Pas toujours très nombreux mais d’une grande fidélité. ©Jérôme Houet

"Le club a bénéficié du soutien de la Ville et de quelques sponsors locaux maisl’argent venait toujours de Bruxelles, de M. Carette(NDLR: le mécène du club pendant de longues années), raconte Philippe Degeye.En plus, niveau public, il n’y a jamais eu beaucoup d’engouement. Pourtant, on parlait d’un potentiel de 200000 personnes vu que le Daring était à la dérive à Louvain, qu’on ne parlait pas de Tubize et que Namur n’a jamais vraiment brillé au football. Sur la distance, c’est simple, nous n’avons jamais eu les moyens."

Par contre, là où le RJ Wavre a performé, c’est avec ses jeunes: " Le nom "RJ" nous a en effet permis d’attirer beaucoup de jeunes joueurs et ce sont eux qui portaient le club. On a toujours pu compter sur un bon vivier mais ça coûtait de l’argent et à ce niveau-là, j’ai beaucoup de respect pour tous les dirigeants qui ont toujours donné les moyens pour que les jeunes restent une belle vitrine pour le club."

C’est en 2008 que Philippe Degey, alors CQ du club, décide de jeter l’éponge:"On a trop souvent vécu au-dessus de nos moyens. D’ailleurs, pendant 20 ans, lors des conseils d’administration, 75% du temps était consacré à évoquer les finances et 25% le sportif. Mon seul regret, c’est qu’on n’ait pas eu une approche un peu plus locale. Aujourd’hui, j’ai tourné la page. Je ne suis d’ailleurs jamais retourné au foot à Wavre même si au travers des colonnes de votre journal, je continue à suivre ce qui s’y passe."

Les champions du monde au stade Justin Peeters

L’équipe de France s’entraîne, le stade Justin Peeters affiche complet. C’était en 2000…

Philippe Degeye passait plus ou moins 24 heures par semaine dans les couloirs du stade Justin Peeters:"Je travaillais pour la gendarmerie puis pour la police à Bruxellesà l’époque. Il n’y a que le lundi que je n’allais pas au foot mais il faut dire que mes deux enfants jouaient aussi à Wavre à l’époque. Trois entraînements par semaine, les matches et tout le reste, ça prend du temps"

Et puis, son épouse, Patricia Bouille retroussait elle aussi les manches notamment pour l’accueil des personnalités pendant et après les matches.

Vingt ans au service d’un club, ça marque. Des souvenirs, Philippe et son épouse en ont des centaines mais ils n’ont gardé que deux albums photos de cette époque, ceux qui concernent l’équipe de France quand elle a installé son QG au stade Justin Peeters lors de l’Euro 2000. Des photos avec Zidane, Adriana Karembeu, Roger Lemerre le sélectionneur français et les autres joueurs…

"C’était incroyable même si on s’attendait à d’autres retombées. Et puis, si on a rarement aussi bien rempli le stade que lors du passage des Tricolores, cela nous a valu aussi quelques sueurs froides comme quand ils décident d’annuler un entraînement après leur victoire contre la Tchéquie (2-1) à Bruges. Le problème, c’est que j’avais vendu 2200 tickets à 10 € pour cet entraînement. Il a fallu se battre pour qu’ils montent malgré tout sur le terrain. Pour moi, c’est le début de ce que j’appelle les… "enfants gâtés". cela n’a pas été facile à gérer mais la France a gagné l’Euro, une victoire à laquelle on a participé à notre manière."

Ce soir, Philippe ne sera pas présent: "J’aurais aimé assister à cet événement mais je serai en vacances."

Faut dire que cela fait déjà de longues années que, de son côté, il a déjà fait ses adieux au stade Justin Peeters.