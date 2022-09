Wavre-Limal B conserve sa formule gagnante

Il ne faut pas chercher très loin les ingrédients d’une recette déjà au point."Le groupe est soudé avec des joueurs qui se connaissent depuis un certain temps. Un groupe qui n’a pas trop changé et qui se compose de potes ayant envie d’être ensemble, de prendre du plaisir et cela se ressent sur le terrain."

Privée de tour final la saison dernière malgré sa belle quatrième place en P3C, la formation wavrienne ne semble pas perturbée par le changement de série."En tant qu’arrière, il y a davantage de longs ballons à gérer car ça joue moins au sol qu’en 3C où c’est un football plus technique. C’est différent mais aussi très intéressant pour progresser. Après, on a commencé ce championnat sans prétention de place. Tous les postes ont été doublés et chacun aspire à donner le meilleur de soi-même. On souhaite avant tout montrer notre envie de bien jouer et sans pression, et pourquoi pas s’il y a moyen de déranger les meilleurs."

Sur le plan personnel, "j’entame ma deuxième saison comme défenseur central. J’avais plutôt un rôle au milieu auparavant mais le coach m’a replacé et j’aime évoluer à cette position car je m’entends bien avec Loïc Pelsmaekers."

En plus de ses potes, cet étudiant en droit à l’UCL évolue désormais avec son frère Sasha qui est gardien de l’équipe."On avait déjà joué quelques matches ensemble en équipe première à Ottignies. Lui est ensuite parti à Archennes et moi à Wavre. Avec mon père et mon frère, nous sommes supporters du Standard depuis tout petit, on est membres d’un groupe d’ultra et on va au stade chaque semaine."

Match à Ottignies reporté

L’équipe ne joue pas ce week-end. La rencontre face à Ottignies B a été reportée car beaucoup d’étudiants sont en vacances et se disputera le mercredi 21 septembre."J’ai commencé le foot à Ottignies à l’âge de cinq ou six ans. J’y ai fait toutes mes classes et ce sera marrant d’aller rejouer au ROS. On va enchaîner avec de gros matches contre Mont-St-André(NDLR: match décalé au jeudi 29),Walhain ou Grez-Doiceau. Ce ne sera pas facile face à des équipes qui vont jouer un rôle dans ce championnat, mais on a déjà hâte d’y être."

Ottignies B sera lui aussi au repos après ses deux défaites initiales."On n’est pas assez méchant dans le bon sens du terme et on a besoin de physique, remarque José Mendès (T1).En attendant les retours, on va s’entraîner ce mercredi et rester à la maison ce week-end."