Van Espen et Rixensart B cartonnent

Avec ses six roses, le jeune homme de 18 ans impressionne en ce début de saison. " Ce n’était pas prévu de me retrouver à pareille fête offensivement car j’ai d’abord été formé comme défenseur central et j’occupais d’ailleurs ce poste jusqu’en U14. J’ai ensuite été positionné comme milieu défensif mais depuis cette saison, le coach m’aligne un cran plus haut", explique celui qui a fait toutes ses classes à Rixensart depuis l’âge de 4 ans.

Un choix d’ores et déjà payant opéré par le nouveau T1 Lorenzo Richiusa qui a vu juste en décidant d’accorder plus de latitude à un garçon qu’il connaît bien. " C’est sa première saison chez les adultes et il s’est très vite acclimaté. Malgré son jeune âge, il est très mature, doué, motivé et surtout très investi pour son équipe et son club. Je n’en dirai pas plus et je vais arrêter les louanges sinon le coach de la P2 risque de me le voler", plaisante son coach.

S’il continue à alimenter les marquoirs, Romain Van Espen a toutes les chances d’attiser les convoitises. Sans se prendre la tête, il préfère se concentrer sur le moment présent. " Si la possibilité se présente, pourquoi pas mais on n’en est pas encore là. Après avoir affronté deux équipes plutôt abordables, nous allons rencontrer le Stade Everois B puis le Crossing Schaerbeek B, soit deux équipes redoutables. On sera vite fixé quant à savoir si on peut jouer les premières places ou pas."