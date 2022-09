Mehdi Faitah (Clabecq): «Gaëtan, c’était le papa de l’équipe»

Durant son passage dans les rangs ittrois, notre interlocuteur a bien connu Gaëtan Sempoux."J’ai joué trois années avec lui. C’était notre attaquant, notre numéro 9 et notre buteur. En fin de saison dernière, il a repris l’équipe en tant que coach. Il s’était déjà occupé des jeunes, là c’est sa première expérience en seniors et je lui souhaite de tout cœur de réussir. Mais je suis sûr que ça va aller car les joueurs lui font confiance. Déjà à l’époque, c’était le papa de l’équipe!"

Les retrouvailles s’annoncent intenses"car ce sont mes anciennes couleurs, c’est le derby et Ittre a bien démarré avec une victoire contre Nivelles et un nul face à Villers. Sans compter que leurs supporters vont mettre la pression et certains de nos joueurs ne connaissent pas encore ça. Le staff va les préparer mais quoi qu’il en soit, ce ne sera pas un match facile."

«C’est la bonne année pour monter en P2»

Les Clabecquois ont un double statut de leader et de favori à assumer. "On n’a pas eu le noyau complet avant le début du championnat. Moi-même, j’ai raté trois semaines de préparation et la défense n’était pas au top, mais là on n’a pas encaissé sur les deux premiers matches. On a aussi pris des gars un peu plus expérimentés et qui ne baissent pas les bras. Franchement, l’ambiance est top et je pense que c’est la bonne année pour monter en P2 même si le ballon est rond et que tout peut aller très vite."

Charrite et Goossens vont rentrer. Vastesaeger et Willems seront absents.