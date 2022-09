Après un week-end de repos et son match d’hier soir à Woluwe, la bande à Benoît Plomteux offre l’hospitalité à un autre favori de la série à savoir le Crossing Schaerbeek. C’est une semaine de folie avec deux clubs bruxellois au programme et non des moindres. " Nous n’aurons rien à perdre ce week-end et même si on rencontre un ténor, on va quand même tenter de jouer au foot et de prendre du plaisir", raconte le coach.

Ottignies – Auderghem B

Largement battus par Rixensart dimanche dernier, les Ottintois doivent relever la tête face à Auderghem B et enfin lancer leur saison. " L’important était de rebooster le moral des garçons pour repartir vers l’avant. On a pu analyser nos erreurs et nos manquements, travailler ces imperfections et j’espère que cela portera ses fruits pour samedi", argumente le T1 Stéphane Wille.

Bierges – Stéphanois B

Les Vert et Blanc ont réussi leur début de championnat et se déplacent en confiance sur le terrain en herbe biergeois. " Cela se passe bien pour le moment et on continue d’apprendre et surtout à prendre des points. Il faudra s’adapter au terrain qui est toujours un paramètre à prendre en compte lorsqu’on se déplace à Bierges", raconte le T1 stéphanois Christophe Dubois.

Bierges attaque de son côté son deuxième derby en deux semaines et espère prendre ses premiers points de la saison. " Je connais l’équipe du Stéphanois, c’est jeune et rapide mais sur notre terrain, tout est possible. Ce sera difficile mais il faut se reprendre", explique le T1 Sébastien Goossens.

Saint-Michel B – Incourt B

Les Incourtois n’ont pas encore pris le moindre point depuis la reprise et ils se déplacent dimanche après-midi chez une équipe de Saint-Michel B qui carbure à plein régime. " Cette rencontre ne se présente pas très bien car mon gardien, qui est également le joueur le plus expérimenté du noyau, s’est blessé et est out pour deux mois. Il nous manque encore de la vivacité et de la technique mais on continue à travailler", explique le T1 Medhi Sahnoun.

Racing White Woluwe – La Hulpe B

Les Vert et Blanc font partie des équipes en forme en ce début de saison. En déplacement chez un ténor de la série, ils veulent confirmer. " C’est un adversaire redoutable et nous prenons cette rencontre comme un révélateur. Si nous parvenons à rivaliser, c’est qu’on aura notre mot à dire cette saison. Les gars sont en tout cas très motivés et j’ai hâte de savoir où on en est", raconte le T1 Arnaud Lambert.

Rixensart B – Stade Everois B

Difficile de faire mieux comme début de saison pour les Rixensartois avec un 6/6 et 16 buts marqués. " C’est un premier vrai test pour nous avec la réception du Stade Everois, lâche le T1 Lorenzo Richiusa.On s’est bien préparé pour cette rencontre et je m’attends à une équipe assez technique en face. À domicile, on va de toute façon tenter d’imposer notre style de jeu."