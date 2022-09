La victoire contre Ottignies doit servir de déclic."On espère confirmer face à Beauvechain qui est aussi une très belle équipe,souligne Benoit Lamine (T1).Mais ce sera dur de proposer du beau jeu car il ne pleut pas et notre terrain est compliqué."

Beauvechain

Après le succès face à Orp,"on espère être lancé et on va essayer de confirmer mais ce ne sera pas évident contre Mélin, surtout chez eux, estime Jabran Albahtouri (T1).Les deux clubs sont très proches et c’est toujours un derby très disputé."

Orp

Siroky est suspendu mais J. Hagnoul rentre."On n’est pas ridicule avec déjà trois points et on va tenter d’en grignoter contre Mont-St-Guibert,lance Gaëtan Gramme (T1). C’est une très belle équipe avec 3/4 de joueurs de P2 qui rivalisera pour le titre."

Mont-St-Guibert

Malgré le 6/6,"il faudra mieux entamer le match qu’à Incourt, prévient Gaël Vanderbrugge (T1). Et il faudra d’autant plus se méfier d’Orp qu’il semble assez solide et dur à bouger, et qu’on aura des absents(Verniest, De Cock, Génicot)."

Jodoigne B

Réglages défensifs à opérer."Dommage car on a des tours derrière et on se fait avoir sur des phases arrêtées, peste Johan Grommen (T1).On manque de maturité et il y aura des surprises car je n’étais pas content sur certains joueurs."

Walhain

6/6 au moment de recevoir Huppaye."Il ne faut pas s’enflammer car si certains disent qu’il est moins fort, notre adversaire joue le titre et je m’en méfie, signale Mathieu Michielsens (T1).On devra être capable de répondre à leur impact physique."

Incourt

Contre Ronvau,"ce sera particulier pour certains car il y a pas mal d’anciens d’Incourt là-bas,note Vincent Charlet (T1).Je m’attends à un match disputé qui se jouera sur des détails et on devra éviter de prendre une rouge après une demi-heure."

Grez B

Premier match le dimanche 18h avec pas mal d’absents. "Ce sera l’occasion de voir tout le monde en situation de match, indique Nicolas Gilles (T1).Perwez peut aussi faire descendre des joueurs et nous devons gommer les erreurs à la relance."

Perwez B

Le groupe sera complet à Grez."Ce sont des jeunes qui jouent bien au foot, cela doit nous correspondre et je m’attends à un match ouvert,préface Hicham Zougagh (T1).On devra surtout finir nos occasions ce qui a fait défaut contre Walhain."

Ronvau

Il y a encore pas mal d’absents."Le début de saison est compliqué et ça ira mieux d’ici un mois,positive Laurent Godelet (T1). J’ai vu Incourt contre Beauvechain mais ce n’était pas mal et un nul aurait été plus équitable contre Mont-St-Guibert."