Concert international à l’Argayon Cup à Nivelles

Avec la perspective de grimper dans la hiérarchie. C’est d’autant plus vrai pour les Belges qui n’ont pas nécessairement la possibilité de rayonner aux quatre coins de l’Europe. À Nivelles, ils peuvent se frotter à une opposition souvent relevée. D’autant que l’événement aclot jouit désormais d’une réputation bien établie. " Le fait d’ouvrir nos tableaux conjointement aux catégories U14 et U16 est un atout. Cela séduit de nombreuses fédérations car elles peuvent organiser plus facilement le déplacement de groupes. Sur le plan logistique, c’est appréciable."

Au-delà de représentants de nos pays limitrophes, des délégations tchèque, roumaine et ukrainienne étaient de la partie. Les tableaux ont aussi accueilli l’un ou l’autre ressortissant israélien, indien ou australien. Entre autres.

Dans ce concert international, il faut admettre que les Belges ont éprouvé des difficultés à s’exprimer. À l’exception notable de Marilyn Van Brempt, victorieuse en U14 filles. " Cela ne signifie pas que nous n’avons pas de joueurs de bon niveau, tempère Xavier Daufresne, dont la volonté est de mainteneur son événement au statut de grade 2. C elui-ci implique déjà de mettre un kiné, un atelier de cordage à disposition, ainsi que de proposer des repas aux participants, midi et soir, jusqu’à leur élimination. Passer en grade 1 nécessite un investissement encore plus important puisqu’il faut également leur fournir un logement. Un budget équivalant à l’organisation d’un Astrid Bowl serait en vigueur. Ce n’est pas dans nos projets."

Les résultats

Finale U14 Boys.Mats Egbring (Ger) – Leo Scheffer (Ger) 6/4, 6/1.

Finale U14 Girls.Marilyn Van Brempt (Bel) – Mariella Thamm (Ger) 5/7, 6/3, 6/1.

Finale U16 Boys.M. Mecarelli (Ita) – Joao Morgado (Por) 6/3, 6/1.

Finale U16 Girls.Arianna Silvi (Ita) – T. Cantos Siemers (Ger) 6/1, 6/4.