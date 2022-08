Dans le but de continuer à développer la pratique du football féminin en Belgique, cette modification doit faciliter la transition entre les équipes montantes des divisions provinciales et celles qui veulent évoluer vers la D1."C’est une bonne chose de créer ça car l’écart est quand même grand entre la P1 et la D2, souligne le coach de Jodoigne, Gilles Marko.Cette division intermédiaire conviendra mieux à tous les montants et, en ce qui nous concerne, on va tout faire pour être dedans."

Didier Gelders défend la création d’une série intermédiaire depuis de nombreuses années."Je prônais cette idée car les clubs qui montent effectuent très souvent un aller-retour étant donné que le gouffre entre les divisions est trop important,indique le président de la section féminine de Chastre.Du coup, certaines équipes refusent carrément de monter. Ça ne peut donc être qu’un plus pour la discipline même si le niveau restera plus faible par rapport aux séries flamandes, mais cela permettra aussi une réduction de budget en termes de transports pour les clubs francophones."

La division interprovinciale ACFF 2023-2024 sera composée des équipes ACFF qui se seront maintenues en D2, des équipes ACFF qui seront descendues de D1 et des trois équipes montantes de P1 ACFF via un tour final interprovincial à cinq équipes auquel participeront les champions Brabant-Bruxelles, Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg."Les places seront donc très chères car s’il n’y a pas de descendant francophone cette année, il n’y aura que trois montants, en sachant qu’on a déjà pas mal de clubs(NDLR: 10)en D2 pour l’instant, remarque Olivier Minsart, coach de Lasne-Ohain. Sinon, je trouve cela très bien car j’ai toujours prôné la création d’une sorte de D3 interprovinciale qui ferait office de tampon vers la D2. Actuellement, le jump est trop grand entre la P1 et la D2, surtout si on se retrouve dans une série avec une majorité de clubs flamands."