Une paire de s’Jongers pour veiller sur Detry à Grez

Detry suspendu, c’est donc son suppléant de meilleur ami qui a pris sa place entre les perches dimanche à Saint-Josse. Pour son premier match officiel sous les couleurs gréziennes, le keeper de 25 ans a fait le taf mais n’a pu empêcher son équipe de revenir bredouille de son déplacement (1-0). " J’étais un peu stressé mais hormis ce penalty où je n’ai rien su faire, je pense avoir livré une bonne prestation. C’est dommage de n’avoir pas pris au moins un point car nous avons été dominants mais trop peu dangereux offensivement."

Formé au RJ Wavre et lancé dans le grand bain en P1 alors qu’il a à peine 16 ans, Simon a tout connu avec le club maca. À Grez, ce qu’il apprécie par-dessus tout, c’est cette complicité (fraternelle). " C’est un réel plaisir d’avoir son grand frère comme entraîneur des gardiens et son meilleur ami comme concurrent. Nous avons la même vision des choses et cela rend les séances plus amusantes. On se donne à fond aux entraînements, on se pousse mutuellement vers le haut et cela nous rend encore meilleurs."

Meilleure défense de P1 la saison dernière, Grez peut en tout cas compter sur des gardiens d’exception pour tenir la baraque. " On vise toujours un Top 5 et plus si affinités. Nous avons perdu quelques bons éléments mais les nouveaux venus sont également de qualité."