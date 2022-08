Les Tubiziens se sont offert un match de gala contre une D2 suite à leur succès 27-37 à Mouscron."Après huit minutes, on a repris nos trois goals de retard et on a bien géré face à une équipe meilleure que la saison dernière, analyse le coach, Jean-Jacques Barbier.C’était 13-19 à la mi-temps et l’adversaire s’est encore un peu accroché puis on a déroulé. Il faut aussi souligner le fait qu’on n’alignait quasi que des Tubiziens de formation. Cette semaine, on a un amical contre Grand-Bigard avant un tournoi chez nous contre des équipes flamandes, et on va élever le niveau d’ici le premier match de championnat (face à Mont-sur-Marchienne) le 25 septembre. On aura ensuite l’avantage de jouer chez nous en Coupe contre Beyne, et ce sera pour le fun même si on espère faire bonne figure face à une équipe à peu près du même niveau que Sprimont."

Les Waterlootois se déplaceront à Jemeppe après avoir dominé l’Entente du Centre, autre formation de D1 LFH: 25-22."On avait un peu peur de mal débuter mais cette première s’est conclue par une belle petite victoire,sourit l’entraîneur, Benjamin Bourson.On n’a pas livré le match parfait mais on l’a dominé en gardant notre avance tout le long, et c’est de bon augure pour la saison qui arrive(NDLR: 11 septembre contre Mont-sur-Marchienne).D’ici là, on va travailler nos petits défauts, améliorer nos points faibles, et commencer à pratiquer un handball plus serein et plus fluide."

Les Waterlootoises éliminées

Sans surprise, les filles du Wash se sont inclinées face à Flémalle, 18-36."On a mené pendant douze minutes dans chaque mi-temps avant de craquer physiquement car on n’avait pas assez de banc avec un tiers d’équipe présent,remarque le coach, Baudouin Brasseur.Le score est un peu forcé mais on en retire de bons enseignements et on va encore beaucoup s’entraîner en vue du championnat (contre Condroz) le 25 septembre."