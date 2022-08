Reprise en P1 et P2: Nivelles reçoit Jodoigne en ouverture

Nivelles

Pour ce premier match en P1,"on n’est vraiment pas prêt car la majorité du noyau revient cette semaine,souligne Frédéric Jankowska (T1). Le but sera de faire une bonne prestation et éviter une journée portes ouvertes face à l’une des bonnes équipes de la série."

Jodoigne

Déplacement à Nivelles."La préparation fut mitigée aux niveaux des résultats en amicaux et des présences mais l’ambiance est au beau fixe, indique Gilles Marko (T1). V u qu’on a des ambitions cette saison, on ira d’office là-bas pour gagner."

Lasne-Ohain

À Auderghem,"on partira confiant mais dans l’inconnu car on aurait voulu mieux se jauger en Coupe face à une P3 qui est venue à neuf, mais on a fait une bonne préparation avec un chouette stage, et on sera quasi complet", signale Olivier Minsart (T1).

Chastre B

Comme en 2021, l’équipe démarre contre Ixelles."On avait gagné 2-0 mais avec eux, c’est tout ou rien, prévient Didier Gelders (président).Tout le monde sera rentré et on reconstruit avec des anciennes, des U16 et un excellent coach."

Wavre-Limal

Le promu va au White Star."On va jouer une équipe avec beaucoup de qualités et on a du travail devant nous après le match de Coupe contre Jodoigne où l’on a été surpris par la différence de niveau entre P2 et P1", note Mehdi Chakroun (T1).

Provinciale 2

Walhain

Réception du FC Schaerbeek."On a refusé de jouer les coupes car ce n’est pas une vraie préparation,note Jamel Dennoune (T1).Pour cette reprise, l’ossature est là mais il y aura des absentes et on tirera les premières conclusions après le match."

Ronvau

Premier match contre Etterbeek."La préparation ne s’est pas trop mal passée car on a su enchaîner quatre matches amicaux et on est plus ou moins prêt,estime Guillaume Lengelé (T1).L’adversaire aurait des ambitions mais on va essayer de bien prester."

Jodoigne B

Déplacement aux Ladies Brussels."On a hâte de commencer et on est assez content de la façon dont le groupe a réagi jusqu’ici, apprécie Pierre Haerlingen (T1). On avait déjà débuté contre elles la saison passée et on a donc quelques points de repère."

Lasne-Ohain B

Contre Irlande Auderghem,"on espère déjà faire un bon résultat et il y a moyen car on travaille bien et on voit de bonnes choses, même si l’équipe est de nouveau plutôt jeune et donc toujours en formation",indique Paulo Guimaraes (T1).