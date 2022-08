Maintenant, il est clair que ce 6/6 ne veut encore rien dire mais en attendant, tous les points sont bons à prendre dans une série aussi serrée que relevée."C’est le bon scénario, apprécie Frédéric Balan.Le résultat d’une bonne préparation avec des garçons qui répondent présents au niveau des points. Mais il reste encore beaucoup de travail, nous ne sommes pas encore le 1er septembre et on va seulement tomber dans une routine normale. On reçoit maintenant Chastre sans Nowak, Courtain et Remue qui sont blessés et le derby s’annonce difficile."

Frennet apprécie

Du côté des joueurs, on parle d’un"très bon début de saison. Tout tourne bien, le groupe va bien et l’ambiance est bonne, apprécie Valentin Frennet.Nos six premiers points sont bons car tous les matches sont importants dans une série au niveau plus relevé. Impossible de dire qui jouera les premières ou les dernières places et il faudra se battre à chaque match. Mais on a les armes pour réaliser quelque chose de bien."

Quatrième la saison dernière et qualifié pour le dernier tour final"où nous avons réalisé l’exploit de battre Waterloo avant ce qui s’est passé", Villers se sait attendu au tournant."Le coach nous a prévenus de ce qui nous attendait. Mais la base de l’équipe est toujours là et des renforts sont arrivés dans tous les secteurs de jeu. La récente arrivée de Bilstein nous offre une arme supplémentaire mais si Villers est plus fort que la saison dernière, la série aussi."

C’est une certitude: Villers doit faire partie des bonnes équipes de la série."On est confiants", termine Valentin Frennet, formé à Villers jusqu’à ses 13 ans avant de rejoindre Fleurus puis la réserve de Walhain avant de revenir au bercail il y a cinq ans.

Opéré du genou il y a un peu plus d’un an puis réopéré quelques mois plus tard, il a une dernière saison compliquée à oublier. Il a faim de foot et de victoires et à Villers, il n’est pas le seul…